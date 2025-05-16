Мы на очень опасном пути: В Раде предупредили о последствиях прямых переговоров с РФ

Делегация Украины и РФ в Стамбуле проводят прямые переговоры без посредников. При этом известно, что именно россияне настаивали на том, чтобы во время переговоров на них не присутствовали ни представители США, ни Турции.

Переговоры Украины и РФ

Такое требование и сами переговоры оценили в Верховной Раде.

В частности, нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Украина говорит с Россией напрямую и — главное — своими силами, без партнеров, без союзников — это опасно. По его словам, переговоры следует вести, но не так.

"Мы должны говорить не одни. А вместе с нашими главными союзниками Соединенными Штатами. Ибо только тогда у нас есть рычаги, гарантии и сила. Мы на очень опасном пути", – подчеркнул Гончаренко.

В свою очередь политолог Виктор Шлинчак подчеркнул, что в том, что россияне захотели встречи с украинцами без свидетелей, нет ничего удивительного.

"Чтобы не было на этих переговорах ни американцев, ни турок. То есть чтобы не было свидетелей их ультиматумов в стиле Стамбул-1. А потом они выйдут – и заявят, что украинцы сорвали переговоры. Даже если наши будут просто молчать. Все настолько очевидно, что скучно", — подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в министерстве иностранных дел страны-агрессора России спрогнозировали возможный результат переговоров в Стамбуле 16 мая. В частности, как заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мельник, есть шансы на то, что переговорные группы России и Украины в Стамбуле смогут выработать единый документ сценария завершения "конфликта".

Дипломат страны-агрессора заявил, что делегации в Стамбуле могут наработать ту модель, которая будет приемлема для России и Украины, а также будет принята международным сообществом.



