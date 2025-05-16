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Мы на очень опасном пути: В Раде предупредили о последствиях прямых переговоров с РФ

По мнению нардепа Гончаренко, Украина не должна была соглашаться на прямые переговоры с РФ без посредников

сегодня, 14:10
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Ткачик Олеся

Делегация Украины и РФ в Стамбуле проводят прямые переговоры без посредников. При этом известно, что именно россияне настаивали на том, чтобы во время переговоров на них не присутствовали ни представители США, ни Турции.

Мы на очень опасном пути: В Раде предупредили о последствиях прямых переговоров с РФ

Переговоры Украины и РФ

Такое требование и сами переговоры оценили в Верховной Раде.

В частности, нардеп Алексей Гончаренко заявил, что Украина говорит с Россией напрямую и — главное — своими силами, без партнеров, без союзников — это опасно. По его словам, переговоры следует вести, но не так.

"Мы должны говорить не одни. А вместе с нашими главными союзниками Соединенными Штатами. Ибо только тогда у нас есть рычаги, гарантии и сила. Мы на очень опасном пути", – подчеркнул Гончаренко.

В свою очередь политолог Виктор Шлинчак подчеркнул, что в том, что россияне захотели встречи с украинцами без свидетелей, нет ничего удивительного.

"Чтобы не было на этих переговорах ни американцев, ни турок. То есть чтобы не было свидетелей их ультиматумов в стиле Стамбул-1. А потом они выйдут – и заявят, что украинцы сорвали переговоры. Даже если наши будут просто молчать. Все настолько очевидно, что скучно", — подчеркнул политолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в министерстве иностранных дел страны-агрессора России спрогнозировали возможный результат переговоров в Стамбуле 16 мая. В частности, как заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мельник, есть шансы на то, что переговорные группы России и Украины в Стамбуле смогут выработать единый документ сценария завершения "конфликта".

Дипломат страны-агрессора заявил, что делегации в Стамбуле могут наработать ту модель, которая будет приемлема для России и Украины, а также будет принята международным сообществом.




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Источник: https://www.facebook.com/alexeygoncharenko/posts/pfbid02p3xYAo2bbFvRmGT7WxLc5PHHrBS1CGWs2wRLPFAbkaHmw9a47Ep8qNKvwNj1ECSTl
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