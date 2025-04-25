В последние три года Украина активно искала по всему миру союзников в противостоянии с Россией, но на Африканском континенте эти усилия оказались наименее результативными. Если бы африканские правительства должны были открыто избрать сторону, большинство из них, скорее всего, встали бы на сторону Москвы — и на это есть веские основания, отмечает The Economist.

Поддержка Украины в Африке. Фото: Reuters

Аналитик Сэмюэл Рамани подчеркивает, что Украина уступает России в Африке по трем ключевым показателям: финансирование, политическое влияние и сети контактов. Исторические связи играют свою роль: еще при СССР Москва поддерживала освободительные движения против колониализма, тогда как Киев с обретением независимости практически не развивал собственные отношения с африканскими государствами.

Дополнительным препятствием стала информационная кампания Кремля, ведущаяся на континенте в асимметричной форме, а также поддержка Русской православной церкви. Кроме того, РФ давно удерживает лидерство как главный поставщик вооружений в Африку, а также увеличивает присутствие наемников и военных советников.

В The Economist предлагают изменить ситуацию, продвигая Украину как производителя высокотехнологичных беспилотников, полезных и в мирных целях, например, для мониторинга дикой природы или доставки медикаментов в труднодоступные районы. Также важным инструментом могло бы стать расширение гуманитарной помощи, в частности, экспорт украинского зерна.

Однако сложнее всего преодолеть восприятие Киева как неотъемлемой части Запада. Большинство правительств глобального Юга скептически относятся к США и их союзникам, обвиняя их в двойных стандартах. За неимением "достаточного авторитета" в других сферах многие африканские лидеры не стремятся становиться на сторону Украины против России.

Ранее портал "Комментарии" писал, что во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса выразил мнение, что территориальные уступки со стороны Украины могут рассматриваться как один из ключевых элементов мирного урегулирования конфликта с Россией.