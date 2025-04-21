Украина не ведет переговоры с международными партнерами о пересмотре территориальной целостности в контексте окончания войны — это прямо противоречит Основному закону. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Сергей Лещенко.

Президент США Дональд Трамп. Фото: CNN

По его словам, делегации, участвующие в международных встречах, в частности, в Саудовской Аравии и Франции, однозначно подтверждают: вопрос территориальной целостности Украины не является предметом обсуждений.

"Конституция Украины четко определяет запреты на любые уступки в этом направлении. Информационное пространство Украины также наполнено четкой позицией по этому поводу", — отметил Лещенко, комментируя слухи о возможном признании Крыма российским со стороны США.

Он также напомнил, что подобные заявления звучали и раньше еще до президентства Дональда Трампа:

"Еще летом 2016 года, до начала своего первого срока, Трамп заявлял, что жители Крыма, мол, желают быть с Россией. Такие месседжи циркулируют уже десятилетия, однако у них нет никаких практических последствий. Мы должны исходить из приоритета — защиты украинских национальных интересов", — подчеркнул он.

Также он обратил внимание, что публичные заявления политиков, в частности, Трампа, являются элементами предвыборной риторики, и их не следует воспринимать как официальную позицию.

Напомним, ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источники сообщило, что США якобы готовы обсудить вариант признания аннексированного Крыма. В то же время The Wall Street Journal позже уточнил, что Вашингтон ожидает официальной позиции Киева по этому поводу.

Портал "Комментарии" писал, что Украина не намерена отказываться от курса на НАТО, поэтому российский правитель Владимир Путин готовится к новой волне войны, заявил в эфире телеканала КИЕВ24 заявил Андрей Добрянский, представитель Украинского Конгрессового Комитета Америки.