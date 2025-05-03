Кличко метит в президенты: что об этом говорит и к чему может привести

Все больше свидетельств о том, что мэр Киева Виталий Кличко метит в президенты. Подтверждением тому являются последние его заявления. В частности, то, что Путин понимает только силу, и мы должны объединиться с Европой и дать ему отпор. Данные посылы явно не политиков местного масштаба. Возможно, таким образом Кличко ищет себе поддержку за границей или ищет спонсоров за границей или пытается защититься от Офиса президента в вопросе изменения закона о столице и ограничения его полномочий, найти себе лоббистов в Европе... Какие амбиции Кличко в отношении президентства? Правильную ли он выбрал стратегию? Примет ли его народ как кандидата в президенты? Может ли человек, замешанный в ряде скандалов в столице, управлять страной? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Виталий Кличко. Фото из открытых источников

Кличко стремится использовать тему политики во избежание ответственности

Политолог, преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, эксперт по международной политике Петр Олещук считает, что заявления Виталия Кличко на самом деле не должны никого удивлять. Потому что Кличко, испытывая проблемы внутри Киева, связанные с многочисленными уголовными скандалами, касающимися его ближайшего окружения, в частности его заместителей, очевидно, в очередной раз пытается перевести эту тему в вопрос якобы политического противостояния.

"То есть очевидно, что он (Виталий Кличко – ред.) себя позиционирует как общенациональный, общеукраинский политик и, соответственно, все действия против него в этом контексте он стремится перевести в плоскость якобы политического противостояния между ним и Офисом президента", – отметил Петр Олещук.

При этом политолог называет достаточно сложным вопросом, есть ли у Виталия Кличко какие-то политические перспективы.

"В целом у Кличко были прекрасные перспективы стать президентом в 2014 году, но тогда он от этого отказался и ограничился должностью мэра Киева. За это время трудно сказать, что его перспективы как общенационального политика существенно усилились. Потому что очень много было коррупционных и других скандалов. Поэтому, в конце концов, я бы не стал говорить, что у Кличко какое-то безоблачное политическое будущее на общенациональном уровне. Но он стремится использовать тему общенациональной политики для того, чтобы избежать каких-либо соответствующих обвинений на местном региональном уровне. То есть, каждый раз, когда в Киевской администрации начинаются какие-то коррупционные скандалы, Кличко начинает делать какие-то общеполитические или даже международно-политические заявления. Это делается для того, чтобы себя позиционировать, как политика общенационального международного масштаба и, соответственно, любые коррупционные обвинения трактовать как какие-то политические преследования", – говорит Петр Олещук.

Он добавляет, что на самом деле вряд ли Виталия Кличко мы можем рассматривать именно сейчас как какого-нибудь крупного конкурента для Владимира Зеленского, просто потому, что он политик, все же, в большей степени локальный, региональный.

"Пусть Киев – это самый большой город Украины, но все равно это не общенациональный уровень и нельзя сказать, что у него есть мощная политическая партия или мощная поддержка в регионах. Поэтому, я думаю, что это просто игра, смысл которой состоит в том, чтобы привлечь ко всей этой истории не только украинских, но и иностранных политиков и, соответственно, искать в них защиты от того, что будут и дальше усиливаться преследование коррупционных схем в Киевской городской администрации", – подытожил собеседник портала "Комментарии".

Кличко скорее выглядит, как сбитый летчик

Доктор политических наук, эксперт Аналитического центра "Объединенная Украина" Игорь Петренко так прокомментировал ситуацию:

"Виталий Кличко действительно давно балансирует между ролью столичного главы и политика национального масштаба. Его недавние заявления – о необходимости объединения с Европой, демонстрации силы перед Путиным – выходят за пределы компетенции городского головы. Это типичная риторика претендента на высший государственный пост. Очевидно, что Кличко пытается вернуться в большую политику".

Что касается, есть ли у Виталия Кличко президентские амбиции, то, по мнению Игоря Петренко, без сомнения есть. Политик с таким международным имиджем, как у Кличко, и опытом руководства крупнейшим городом Украины, рассматривает себя как альтернативу действующему политическому истеблишменту. Кроме того, его риторика – патриотическая, проевропейская, без резких выпадов в сторону Запада – отвечает ожиданиям части западной аудитории. Это позволяет предположить, что заявление Кличко направлено не только на внутреннего избирателя, но и на поиск внешней легитимации и, возможно, финансово-политической поддержки за рубежом.

"Правильную ли он (Виталий Кличко – ред.) избрал стратегию? Стратегия Кличко – сделать ставку на: 1) международный имидж – герой Майдана, проевропейский мэр; 2) нарратив "независимого политика", противостоящего властям; 3) персональный бренд, связанный с силой и решительностью. Но у этой стратегии есть существенные риски. Во-первых, рейтинговая уязвимость. Кличко уже давно не фигура всенационального масштаба с высоким уровнем доверия. Его рейтинги – региональные, слабо представлены за пределами Киева. Во-вторых, скандалы. Его оцепление неоднократно фигурировало в коррупционных расследованиях. Хотя сам Кличко, как правило, дистанцируется от ответственности, имидж "хозяина столицы" существенно пострадал. В-третьих, усталость избирателя. Даже в Киеве, где у Кличко есть определенный административный ресурс, уровень поддержки снизился, а критика за инфраструктурные проблемы, застройки и транспортные коллапсы усиливается", – отметил эксперт.

Относительно того, воспримет ли Кличко народ, как кандидата в президенты, то, по словам Игоря Петренко, общенационального запроса на Кличко как лидера пока нет.

"Его образ "спортивного героя" и "мэра-международника" не трансформировался в образ эффективного государственника. В стране, переживающей войну, лидером должно быть лицо, символизирующее не только патриотизм и борьбу, но и эффективное управление и глубокое понимание государственной безопасности, экономики, дипломатии. Кличко пока таких компетенций публично не продемонстрировал", – прокомментировал эксперт.

Игорь Петренко считает, что активизация Кличко сейчас неслучайна. Первое – вероятно, это попытка обезопасить себя от наступления со стороны власти, в частности – попыток пересмотреть закон о столице. Второе – послать сигнал Западу, что он оппонент централизации власти и представителем проевропейского лагеря. Третье – позиционировать себя как "запасной аэродром" для определенных политических или финансовых групп при усилении турбулентности во власти.

"В настоящее время Виталий Кличко скорее выглядит, как сбитый летчик: его политический вес ограничен Киевом, скандалы нанесли ущерб имиджу, а национального запроса нет. В то же время – не стоит списывать его полностью. При существенном политическом кризисе, уменьшении влияния центральной власти или неожиданных событий, как выборы, правительственная ротация, новый этап войны, Кличко может стать ситуативным игроком, но не более. Его время прошло, как и многих политиков старой формации", – подытожил Игорь Петренко.

Более вероятна ставка Кличко на местные и парламентские выборы

Политолог Владимир Цибулько отметил, что политическая активность Виталия Кличко действительно заметно возросла: он снова напомнил о себе на всеукраинском уровне, появившись на конгрессе Европейской народной партии – влиятельнейшего правоцентристского объединения в ЕС.

"Хотя в медиа раздаются предположения о его (Виталия Кличко – ред.) потенциальных президентских амбициях, более вероятной кажется ставка на местные и парламентские выборы. Как глава партии "УДАР" и действующий мэр Киева, Кличко стремится укрепить свои позиции в столице и вернуть фракцию в Верховную Раду. Его участие в международных мероприятиях демонстрирует попытку заново артикулировать "европейский" бренд УДАР, потерявший заметность на фоне доминирования новых политических сил. К тому же Кличко – глава Ассоциации городов Украины, поэтому нужно еще давать определенные посиылы местному самоуправлению. На фоне фрагментации политического поля Кличко может попытаться сформировать коалицию вокруг своей партии – по крайней мере, в Киеве и больших городах", – прокомментировал политолог.

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