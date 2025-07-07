Какова роль Ермака в истории: почему о главе ОП снова заговорили в западных СМИ

В западных СМИ снова заговорили о роли главы Офиса президента Украины Андрея Ермака. В частности, издание The Economist написало, что Андрей Ермак может стоять за серией возможных кадровых перестановок в украинском правительстве в ближайшее время. И вообще, ни одно кадровое назначение на топовые должности в Украине якобы не происходит без согласования с Ермаком, который предпочитает расставлять на должности своих людей. Какова роль Андрея Ермака в истории? Можно ли его сегодня назвать тем "серым кардиналом", у которого "золотая акция" в управлении страной? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский и Андрей Ермак. Фото: из открытых источников

Фиксация данного положения вещей не в пользу Украины

Политолог Владимир Цыбулько отметил, что издание The Economist лишь подтвердило давно озвучиваемые украинскими политиками и экспертами версии.

"И фиксация данного положения вещей не в пользу Украины, ведь выставляет всех друзей нашей страны чуть ли не в качестве доноров авторитаризма. При общении с западными политиками долгое время Андрей Ермак был фигурой умолчания, ведь сама мысль о том, что, финансируя обороноспособность страны и при этом закрывая глаза на состояние государственных институтов и на действенность Конституции, друзья Украины не замечали все более охватывавших различные сферы жизнедеятельности страны авторитарных тенденций. Сейчас уже очевидно искажение законности и разрушение госинститутов такое, что по сути перспектива членства в ЕС становится все более призрачной", – отметил политолог.

Владимир Цыбулько отмечает, что Ермак – человек с очень короткими формальными полномочиями, вдруг оказывается фигурой с неформальным влиянием не меньшим, чем влияние Зеленского, и это уже давно работа не на успех государства, а на выживание самого Ермака, и при состоянии Зеленского.

История с серым кардинальством Ермака рано или поздно должна была выйти в публичное пространство

Руководитель политико-правовых программ в Украинском центре общественного развития Игорь Рейтерович обратил внимание на то, что это далеко не первая статья в западных медиа, описывающая роль Андрея Ермака в современной украинской политике.

"И, если пару лет назад эти статьи были достаточно сбалансированы, то есть там были, как положительные, так и негативные моменты, то последние статьи содержат откровенно негативную коннотацию. Очень много критики со ссылкой, как на отечественных, так и зарубежных чиновников и чиновников. И все они так или иначе касаются роли нынешнего главы Офиса президента. Это в значительной степени связано с тем, что для наших западных партнеров не очень ясна его позиция, не очень ясен его функционал, потому что с формальной точки зрения он является руководителем Офиса президента. По логике развитых демократий – это руководитель, по сути, канцелярии президента, человек, занимающийся организацией работы главы государства, но не имеющий никакого отношения ни к кадровым, ни к каким-либо другим вопросам. В условиях Украины он, имея минимальные формальные полномочия, имеет на самом деле наибольшее неформальное влияние в стране. И, по большому счету, отвечает за, как минимум, всю внешнюю политику, потеснив не только министра иностранных дел, но и в некоторых вопросах собственно главу государства", – отметил эксперт.

Игорь Рейтерович продолжает, потому что, когда Ермак ездит во главе правительственных делегаций на какие-то международные встречи – это вызывает у партнеров очень много вопросов. И, собственно, эти вопросы находят свои отражения потом в подобных статьях.

"То же касается его внутреннего влияния. Это ни для кого не секрет. Об этом пишут отечественные политики. Они прямо об этом говорят и не только, кстати, оппозиционны, что все кадровые решения, касающиеся деятельности Кабинета министров, в меньшей степени Верховной Рады, но, в первую очередь, Кабинета министров, принимаются сейчас на Банковой. И, собственно, господин Ермак оказывает определяющее влияние на те или иные назначения. Он ищет и представляет президенту те или иные кандидатуры. И последние события, связанные с возможным изменением Кабмина, – это как раз история о том, когда Ермак хочет поставить на должность премьер-министра свою собственную креатуру. Потому что Шмыгаль, при всей его бессубъектности, такой кандидатурой в действительности не является. И The Economist просто обращает внимание на эти моменты. Там, конечно, есть вопросы относительно кейса Чернышова, потому что не очень похоже, что Чернышова кто-то хотел свалить именно из Офиса президента. Напротив Офис президента фактически его прикрыл и дал ему возможность оставаться на должности и заниматься вопросами, связанными с уголовным делом, которое против него открыто, но по вопросам Кабинета министров, по вопросам того же Буданова или других назначений роль Ермака здесь сложно недооценить или переоценить", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Игорь Рейтерович отмечает, что выход громких материалов в западных СМИ об Ермаке – это очередной сигнал и намек со стороны наших западных партнеров.

"И здесь не нужно искать какие-то внутренние причины, как это делали на Банковой при выходе статьи в Politico или The Economist. Кроты, так сказать, не там находятся. Западные медиа ссылаются не только на каких-то украинских чиновников. Там опрашивают очень многих западных политиков. Если кто-то в Украине думает, что они не замечают происходящих у нас процессов, тот глубоко ошибается. История с таким вот серым кардинальством рано или поздно должна была выйти максимально в публичное пространство, что мы наблюдаем в последнее время. Скорее всего, это не последний материал. Будут еще появляться материалы или мы получим какие-то прямые намеки от наших ключевых партнеров на роль тех или иных людей, которые влияют непосредственно на принятие важных решений в стране и имеют отношение к решению ключевой проблемы – именно российско-украинской войны", – констатировал Игорь Рейтерович.

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