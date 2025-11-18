Как Миндичгейт повлиял на монобольшинство: удержит ли Зеленский контроль над парламентом

Медиа пестрят заголовками о том, что парламентское монобольшинство – на грани коллапса после резонанса разоблачения коррупционной схемы в энергосфере, все зависит от ближайших решений президента Украины. Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал проведение Ставки уже в этот четверг, а также встречу с руководством Верховной Рады и депутатами фракции "Слуга народа", анонсировав важные изменения. Как Миндичгейт повлиял на монобольшинство в Верховной Раде? Удержит ли президент контроль над парламентом? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Владимир Зеленский

Вряд ли увидим определенный радикальный срез обновления Кабмина

Политолог, кандидат философских наук Александра Решмедилова так прокомментировала ситуацию:

"Судя по тому, что мы сегодня увидели в Верховной Раде – блокирование трибуны, использование внимания общества для того, чтобы еще раз продемонстрировать свою позицию или амбиции, все это показывает, что парламент теряет, определенным образом, свою действенность, а должен работать. Сегодня в повестке дня, кроме отставки министров, фигурировавших в Миндичгейде, были социальные инициативы, касающиеся защиты военных. Они не были проголосованы. Не было уделено внимание тем делам, которыми парламент должен заниматься".

Эксперт продолжает, если парламент становится заложником исключительно кадровых перестановок или интриг, это говорит о том, что он теряет свою субъектность.

"Важно посмотреть, насколько мы сможем увидеть радикальные изменения после призывов о том, что президент должен действовать более решительно, проводить какие-либо глобальные изменения. Все это попытка выдавать желаемое за действительное. Долгое время мы вообще видели, что была полная стабилизация и консервация определенных кадровых вопросов. Максимум – перестановка с места на место. К чему это привело мы тоже видим. Но по факту вряд ли мы увидим определенный радикальный срез обновления Кабинета министров. Призывы к созданию правительства так называемого национального единства или правительства из представителей разных групп, фракций вряд ли будут реализованы. Будут ли какие-либо кадровые изменения в других сферах, кроме энергетики, это тоже пока спрогнозировать не удается. Потому что ни сами парламентарии, ни даже руководители групп и фракций точно не знают, что будет в ближайшее время. Поэтому сейчас двигаемся со дня в день, с часа в час. Следим за обновлением, потому что все может изменяться. Но анонс от президента уже говорит о том, что власти пытаются привлечь внимание к ближайшим решениям. Посмотрим устроят ли они общество в целом и, в том числе, парламентариев. Вопрос в другом, что все фигуранты дела разбежались и нет ответственных. Поэтому здесь не удастся кому-то конкретному сканализировать негатив, условно говоря, остановить его столбом в одном направлении", – подытожила Александра Решмедилова.

Распад монобольшинства – это лучшее, что может с нами произойти

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко отметил, что, если говорить о монобольшинстве, то оно и до этого момента было достаточно нестабильным.

"Если посмотреть на голосование, то была потребность и в голосах "Доверия", и в голосах других фракций. Более того, сам факт, что президент хочет встречаться с партией, говорит о том, что там не все так хорошо. Особенно отношения ухудшились, когда депутатов фактически заставили голосовать за законы, ограничивающие независимость антикоррупционных органов, а затем сразу за отмену этих законов. Однако по большому счету там партии и нормальной партийной коммуникации нет давно. Например, очень частые случаи, когда глава областной военно-гражданской администрации что-то привозит в город, а депутатов от партии власти на передачу этого чего-то не приглашают. И напротив. Депутаты часто плохо понимают, какие законы они голосуют", – прокомментировал Андрей Еременко.

Однако, продолжает эксперт, распад монобольшинства – это лучшее, что может с нами произойти. Возвращение в парламент реальной живой дискуссии позволит вернуть любые механизмы обратных связей между руководством государства и обществом.

"Если вспомнить, то все вредные законы принимались очень быстро. О чем бы ни шла речь. То ли антифоповские законы, которые "слуги" приняли практически сразу после выборов. То ли налоговые инициативы от Гетманцева. А вот когда закон долго обсуждается, как, например, закон о продаже земли, то он приходит к компромиссному варианту", – отметил собеседник портала "Комментарии".

Подытоживая Андрей Еременко, отметил, что он лично очень надеется, что хотя бы формально монобольшинство и останется, но в реальности его не станет. Тогда решения властей могут быть более медленными, но гораздо более адекватными.

Читайте на портале "Комментарии" — у Умерова отреагировали на информацию о том, что он может не вернутся обратно в Украину.



