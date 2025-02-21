Эксперт: У Порошенко дали команду максимально «мочить» власть

Эксперты называют последние заявления нардепа Петра Порошенко и его окружения расшатывающими государство и звучащими в унисон с кремлевскими пропагандистами. Неудивительно, ведь все время для него Россия была другом и партнером, отмечает политолог Петр Олещук, напоминая наиболее резонансные заявления Порошенко относительно России.

Порошенко и Путин

"У Порошенко разослали методички, в которых рекомендуется максимально расшатывать ситуацию вокруг международных отношений Украины, "мочить" власть, и в целом создать информационный фон, где "чем хуже стране, тем лучше подсанкционному политику и олигарху". Несмотря на притворный патриотизм Порошенко, его заявления повторяют тезисы путинских пропагандистов типа Шария. И это неудивительно. Если проанализировать его позицию десятилетиями, все это время россия у Петра Алексеевича была, дословно, другом и партнером", — пишет в Фейсбуке Олещук.

Он приводит слова Порошенко в 2009 году, когда он возглавлял министерство иностранных дел Украины образца 2009 года: "Российская Федерация является для Украины самым большим и самым важным стратегическим партнером".

При этом эксперт подчеркивает, что это была многолетняя позиция политика. Потому что еще раньше, в 2006 году, Порошенко, не стесняясь, публично называл Россию стратегическим партнером, с которым Украина обречена дружить".

"Может, война все изменила? И Порошенко отказался от своих слов? Нет. Он пылко пожимал руку и обнимал Путина, поздравляя того "с днем солидарности трудящихся", пока уничтожали наши военные подразделения на Донбассе. Порошенко работал с россией и на россию все время войны разными путями: через Медведчука; самостоятельно напрямую; роднился с российскими элитами через сыновей, которые сейчас уклоняются от ВСУ. Именно Порошенко уплатил миллионы налогов на войско оккупантов, которое сегодня уничтожает украинские города", — отмечает эксперт.

Олещук резюмирует, что когда сейчас Порошенко говорит, что Россия уже 11 лет и задолго до того является врагом Украины, надо понимать, что почти всю его жизнь россия была хорошим бизнес-партнером и якобы большой кормушкой самого Порошенко. На все, что делал Порошенко в должности Президента, нужно смотреть через призму его зависимости от России, добавил эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в отношении Порошенко, подозреваемого в государственной измене, были применены санкции за сотрудничество с РФ во время войны и ущерб национальным интересам.



