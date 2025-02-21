Эксперт: У Порошенко дали команду максимально «мочить» власть

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Ткачик Олеся
Эксперты называют последние заявления нардепа Петра Порошенко и его окружения расшатывающими государство и звучащими в унисон с кремлевскими пропагандистами. Неудивительно, ведь все время для него Россия была другом и партнером, отмечает политолог Петр Олещук, напоминая наиболее резонансные заявления Порошенко относительно России.
Порошенко и Путин
Он приводит слова Порошенко в 2009 году, когда он возглавлял министерство иностранных дел Украины образца 2009 года: "Российская Федерация является для Украины самым большим и самым важным стратегическим партнером".
При этом эксперт подчеркивает, что это была многолетняя позиция политика. Потому что еще раньше, в 2006 году, Порошенко, не стесняясь, публично называл Россию стратегическим партнером, с которым Украина обречена дружить".
Олещук резюмирует, что когда сейчас Порошенко говорит, что Россия уже 11 лет и задолго до того является врагом Украины, надо понимать, что почти всю его жизнь россия была хорошим бизнес-партнером и якобы большой кормушкой самого Порошенко. На все, что делал Порошенко в должности Президента, нужно смотреть через призму его зависимости от России, добавил эксперт.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в отношении Порошенко, подозреваемого в государственной измене, были применены санкции за сотрудничество с РФ во время войны и ущерб национальным интересам.
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