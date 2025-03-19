Эксперт: Порошенко подыгрывает врагу своими заявлениями, что РФ не атакует гражданские объекты

Заявление народного депутата Петра Порошенко о том, что РФ не наносит удары по больницам и энергетике в Украине, является признаком государственной измены и играет на руку кремлевскому диктатору Владимиру Путину, считает эксперт Валентин Гладких.

Петр Порошенко

"На российском телевидении с радостью цитируют выступление Порошенко и говорят, что наконец-то он "решился на немыслимое – рассказать правду о действиях России". Что это, если не государственная измена?" – заявил Гладких.

По его мнению, подобные заявления Порошенко могут быть связаны с тесными контактами с РФ.

"Такие заявления Порошенко – еще один повод вспомнить о его давних контактах с РФ: "жму руку, обнимаю" Путину; торговлю углем с ОРДЛО; украденную вместе с Медведчуком трубу; завод, работавший в России даже во время войны; и 38 млн. евро, которые ему передавали из Москвы на подкуп избирателей в 2019 году", — отметил Гладких.

Также он напомнил, что Россия регулярно атакует и рушит гражданские объекты в Украине. При этом эксперт предположил, что такие странные заявления Порошенко делает на основе данных своих сыновей, уклоняющихся от службы в армии за границей.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в феврале СНБО ввел санкции против Порошенко. Основанием для этого стали действия в ущерб государственным интересам Украины. В частности, возбуждено уголовное дело о государственной измене, согласно которому Порошенко в сговоре с Медведчуком и руководством РФ якобы разрешил "Центрэнерго" покупать уголь у "ЛДНР", его участие в создании Партии регионов и работе в правительстве Януковича, в период, когда готовились Харьковские соглашения, а также сотрудничество с РФ.



