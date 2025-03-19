Эксперт: Порошенко подыгрывает врагу своими заявлениями, что РФ не атакует гражданские объекты

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Ткачик Олеся
Заявление народного депутата Петра Порошенко о том, что РФ не наносит удары по больницам и энергетике в Украине, является признаком государственной измены и играет на руку кремлевскому диктатору Владимиру Путину, считает эксперт Валентин Гладких.
Петр Порошенко
По его мнению, подобные заявления Порошенко могут быть связаны с тесными контактами с РФ.
Также он напомнил, что Россия регулярно атакует и рушит гражданские объекты в Украине. При этом эксперт предположил, что такие странные заявления Порошенко делает на основе данных своих сыновей, уклоняющихся от службы в армии за границей.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в феврале СНБО ввел санкции против Порошенко. Основанием для этого стали действия в ущерб государственным интересам Украины. В частности, возбуждено уголовное дело о государственной измене, согласно которому Порошенко в сговоре с Медведчуком и руководством РФ якобы разрешил "Центрэнерго" покупать уголь у "ЛДНР", его участие в создании Партии регионов и работе в правительстве Януковича, в период, когда готовились Харьковские соглашения, а также сотрудничество с РФ.
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