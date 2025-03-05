Эксперт: Порошенко перед введением санкций вывел за границу миллиарды

Народный депутат Петр Порошенко за несколько недель до введения санкций против него вывел из Украины 1 млрд 48 млн грн и еще 986 млн грн подарил. Об этом со ссылкой на НАПК сообщает политический эксперт Валентин Гладких, отмечая, что выведенная сумма была бы больше, если бы не вовремя примененные санкции.

Петр Порошенко

Эксперт отмечает, что в конце января, за две недели до санкций, Порошенко вывел из Украины в иностранные бумаги 1 миллиард 48 635 000 гривен. Еще 986 миллионов гривен политик переписал путем дарения на неустановленное лицо.

"Порошенко через несколько недель вывел из страны миллиарды, скрываясь от закона и санкций. Пока государство погружено в переговорный процесс, самый богатый народный депутат Петр Порошенко, занятый спасением своего состояния, которое наварил в войну. Согласно свежим данным портала деклараций НАПК, "гетман" пытался спасти хоть долю своих миллиардов, распихав их за границей, как руководитель МСЭК с горой кэша на кровати прятал пачки по шкафчикам и комодам", — отмечает Гладких.

В качестве дохода Порошенко указал в декларации около миллиона долларов.

"Показал заработок только на скромный миллион долларов. Почему скромный? Потому что Петр Алексеевич, пока россияне уничтожали и убивали, обогатился так сказочно, что буквально через год перепрыгнул с 12 на 3 место самых богатых людей. Этот законотворец нагреб миллиардов больше, чем все 750 его коллег из Европарламента вместе взятые. И это в воюющей стране", — подчеркивает Гладких.

По словам эксперта, интересно происхождение средств, которые были выведены Порошенко за границу.

"Если все деньги не пришли по серым каналам и мутным схемам, честному человеку бояться нечего даже под угрозой санкций. Но что, если миллиарды были, например, из России, или с тем Свинарчука, или из схем Медведчука – тогда надо эти миллиарды спрятать подальше от закона. Петр Алексеевич так и сделал: за пару недель до санкций вывел из страны миллиарды", – пишет Гладких.

Эксперт также предполагает, что выведенные из страны миллиарды осели на счету одного из сыновей Порошенко.

"Где же осели миллиарды? Как вариант, легли на счета укрывающегося от мобилизации сына Порошенко Алексея, который скрывается от ВСУ в Лондоне. Но здесь тоже есть проблема: Алексей – официальный "уклонист", его имущество арестовано, а он сам – в розыске. Вряд ли подозреваемый в госизмене Порошенко так рисковал бы своими миллиардами. Вероятно, это был кто-то другой из его детей", — резюмировал Гладких.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Совет национальной безопасности и обороны на заседании 12 февраля, ввел санкции против депутата Петра Порошенко.



