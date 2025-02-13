"Должны быть наказаны": Притула вступился за Порошенко из-за санкций Зеленского

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Slava Kot
Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Петра Порошенко, ранее принятые Советом нацбезопасности и обороны. На персональные санкции в отношении бывшего президента отреагировал общественный деятель Сергей Притула.
Притула временно встал на защиту Порошенко
Сергей Притула в Facebook призвал наказывать всех, кто решает свои политические вопросы из-за интересов Украины.
Однако волонтер отмечает, что любые решения власти должны проходить через три основных фильтра:
Как следствие, Притула призвал принимать справедливые решения, однако не разъединяющие страну, ведь цена ошибок сейчас слишком велика.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы высказались о санкциях против Порошенко, которые подписал президент Владимир Зеленский.
Также "Комментарии" писали о том, кто стоит за атаками на деятельность Сергея Притулы. Как показало исследование, в списке не только россияне.
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