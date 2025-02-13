"Должны быть наказаны": Притула вступился за Порошенко из-за санкций Зеленского

Президент Владимир Зеленский подписал указ о введении санкций против Петра Порошенко, ранее принятые Советом нацбезопасности и обороны. На персональные санкции в отношении бывшего президента отреагировал общественный деятель Сергей Притула.

Притула временно встал на защиту Порошенко

Сергей Притула в Facebook призвал наказывать всех, кто решает свои политические вопросы из-за интересов Украины.

"Порошенко олигарх, и меня трудно заподозрить в лишних симпатиях к его персоне… все, кто пытается портить имидж Украины и решать свои политические вопросы за счет ударов по интересам государства – должны быть наказаны", – пишет Притула.

Однако волонтер отмечает, что любые решения власти должны проходить через три основных фильтра:

1. Усиливает ли это решение обороноспособность страны?

2. ⁠Как влияет на международные позиции Украины?

3. ⁠Усиливает или снижает единство в обществе?

Как следствие, Притула призвал принимать справедливые решения, однако не разъединяющие страну, ведь цена ошибок сейчас слишком велика.

"Мы нуждаемся в решениях, которые справедливы, но в то же время не разъединяют страну. Как бы сложно это ни было. Мы непобедимы, когда объединены. А если нет — история уже имеет примеры. Заслуживает ли он (Порошенко) санкции прямо сейчас? Не уверен", — пишет Притула.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что украинцы высказались о санкциях против Порошенко, которые подписал президент Владимир Зеленский.

Также "Комментарии" писали о том, кто стоит за атаками на деятельность Сергея Притулы. Как показало исследование, в списке не только россияне.