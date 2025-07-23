Что настораживает в истории с НАБУ и САП: почему Зеленский очень торопился

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Кравцев Сергей
Если президент Украины Владимир Зеленский в истории с НАБУ и САП ощущает свою полную правоту, тогда еще более непонятно, почему вопросы пытались решить с такой молниеносной скоростью. Об этом пишет известный тележурналист и блогер Сергей Руденко.
Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины
Журналист задается вопросом, для чего было с молниеносной скоростью и спикеру парламента, и президенту подписывать закон № 12414, последний подписал почти в полночь. Так же молниеносно ночью публиковать этот закон в "Голосе Украины". Показательно в ночном президентском обращении, опубликованном в час ночи уже 23 июля, игнорировать акции протеста против этого решения.
Читайте на портале "Комментарии" — Верховная Рада приняла закон, предоставляющий полномочия генпрокурору вмешиваться в деятельность антикоррупционных органов. Парламент проголосовал в целом №12414 и по факту ликвидировал всю независимость НАБУ и САП. Решение поддержали 263 депутата. Действительно, как говорят, НАБУ и САП теперь фактически стали зависимыми от Генпрокурора, а значит и от власти? Как это может сказаться на наших отношениях с западными партнерами? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.