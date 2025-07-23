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Что настораживает в истории с НАБУ и САП: почему Зеленский очень торопился

Власти пытались максимально быстро решить вопрос о снятии независимости с НАБУ и САП

23 июля 2025, 10:51
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Кравцев Сергей

Если президент Украины Владимир Зеленский в истории с НАБУ и САП ощущает свою полную правоту, тогда еще более непонятно, почему вопросы пытались решить с такой молниеносной скоростью. Об этом пишет известный тележурналист и блогер Сергей Руденко.

Что настораживает в истории с НАБУ и САП: почему Зеленский очень торопился

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

Журналист задается вопросом, для чего было с молниеносной скоростью и спикеру парламента, и президенту подписывать закон № 12414, последний подписал почти в полночь. Так же молниеносно ночью публиковать этот закон в "Голосе Украины". Показательно в ночном президентском обращении, опубликованном в час ночи уже 23 июля, игнорировать акции протеста против этого решения.

"Уже прозвучала негативная реакция послов стран "Группы Семи". Чиновники вынуждены были объяснять европейцам детали этого закона. Еврокомиссия и представители ЕС выразили свою обеспокоенность. Люди впервые с начала великой войны вышли на улицу протестовать против закона 12414. А президент выходит такой с видеообращением и начинает рассказывать, что НАБУ и САП и дальше будут работать, оттуда будут вычищать российские "кроты". Эти двое будут возвращать сбежавших за границу чиновников и возвращать украденные миллиарды. Это все отлично. А что же будет с чиновниками, которые активно "упаковались" и продолжают "упаковываться" во время войны? Где посажены три друга президента? Где громкие процессы над теми, кто разворовывал по оборонным заказам?", – задается вопросами Сергей Руденко.

Читайте на портале "Комментарии" — Верховная Рада приняла закон, предоставляющий полномочия генпрокурору вмешиваться в деятельность антикоррупционных органов. Парламент проголосовал в целом №12414 и по факту ликвидировал всю независимость НАБУ и САП. Решение поддержали 263 депутата. Действительно, как говорят, НАБУ и САП теперь фактически стали зависимыми от Генпрокурора, а значит и от власти? Как это может сказаться на наших отношениях с западными партнерами? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.




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