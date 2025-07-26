Безуглая срочно требует отставки Сырского: в Раде отреагировали

Народный депутат Федор Вениславский не поддерживает позицию своей коллеги по парламенту Марьяны Безуглой, которая на митинге против резонансного закона относительно снятия независимости с НАБУ и САП призвала к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Как передает портал "Комментарии", свой критический взгляд Вениславский озвучил в интервью "Свобода Live".

Марьяна Безуглая. Фото: из открытых источников

Нардеп намекнул, что своими призывами Марьяна Безуглая фактически подыгрывает пророссийским силам или агентам влияния.

"Так как даже то, что вчера позволила себе сделать моя бывшая коллега во время такого протеста – это не мое убеждение. Это, откровенно говоря, игра на руку российским спецслужбам, стремящимся показать, что в украинском обществе существует некое системное недовольство высшим военным командованием", — высказался политик.

По его мнению, этого допускать нельзя, ведь враг использует любой повод. И эти основания, к сожалению, уже есть.

По словам Федора Вениславского, голосование депутатов за законопроект №12414 создало "идеальный шторм для российских спецслужб". В то же время, сам он во время голосования воздержался.

Читайте также на портале "Комментарии" — народный депутат Марьяна Безуглая почти ежедневно попадает в новые скандалы, в частности "благодаря" своим комментариям тех или иных событий. Так, на этот раз политик прокомментировала новость о гибели своего коллеги – нардепа от партии "Голос" Ярослава Рущишина, который вчера вечером погиб в ДТП.

Также издание "Комментарии" сообщало – в Киеве 24 июля третий вечер подряд люди выходили на акцию протеста против закона о НАБУ и САП, который был принят в Раде.

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, что была вчера на картонном протесте с некартонными предложениями.

"В общем, понравилось. Конечно, это испытание. Конечно, были как жестокие провокации, так и искренняя травля и буллинг, так и искреннее цивилизованное общение, цивилизованные дискуссии. Многие знакомства. Некоторые взгляды изменила", — рассказала Безуглая.



