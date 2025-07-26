Безуглая срочно требует отставки Сырского: в Раде отреагировали

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Кравцев Сергей
Народный депутат Федор Вениславский не поддерживает позицию своей коллеги по парламенту Марьяны Безуглой, которая на митинге против резонансного закона относительно снятия независимости с НАБУ и САП призвала к отставке главнокомандующего ВСУ Александра Сырского. Как передает портал "Комментарии", свой критический взгляд Вениславский озвучил в интервью "Свобода Live".
Марьяна Безуглая. Фото: из открытых источников
Нардеп намекнул, что своими призывами Марьяна Безуглая фактически подыгрывает пророссийским силам или агентам влияния.
По его мнению, этого допускать нельзя, ведь враг использует любой повод. И эти основания, к сожалению, уже есть.
По словам Федора Вениславского, голосование депутатов за законопроект №12414 создало "идеальный шторм для российских спецслужб". В то же время, сам он во время голосования воздержался.
Читайте также на портале "Комментарии" — народный депутат Марьяна Безуглая почти ежедневно попадает в новые скандалы, в частности "благодаря" своим комментариям тех или иных событий. Так, на этот раз политик прокомментировала новость о гибели своего коллеги – нардепа от партии "Голос" Ярослава Рущишина, который вчера вечером погиб в ДТП.
Также издание "Комментарии" сообщало – в Киеве 24 июля третий вечер подряд люди выходили на акцию протеста против закона о НАБУ и САП, который был принят в Раде.
Народная депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, что была вчера на картонном протесте с некартонными предложениями.