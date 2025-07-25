От Украины требуют мобилизацию с 18 лет: Безуглая о реакции на давление западных партнеров

В Киеве 24 июля третий вечер подряд люди выходили на акцию протеста против закона о НАБУ и САП, который был принят в Раде.

Марьяна Безуглая на акции протеста. Фото Марьяны Безуглой

Народная депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, что была вчера на картонном протесте с некартонными предложениями.

"В общем, понравилось. Конечно, это испытание. Конечно, были как жестокие провокации, так и искренняя травля и буллинг, так и искреннее цивилизованное общение, цивилизованные дискуссии. Многие знакомства. Некоторые взгляды изменила", — рассказала Безуглая.

По ее словам, еще раз убедилась, что политику нужно идти прямо к людям всегда и никогда не бояться толпы, тем более в Украине. Она отметила, что в Украине это не толпа — это движение с которым остается диалог, каким бы сложным он ни выглядел.

Рассказала народная депутатка о подвергшихся нападкам от “некоторых провокаторов (люди с пустыми глазами, которые ходили за мной "хвостиком") и искренне озлобленных, которые были вчера и своими действиями накручивали вокруг”.

"Понравился момент, как подошла американка, которая спросила, как же мы такое могли проголосовать. Тогда я спросила ее, если в США как раз такая система, когда все правоохранители под наблюдением единого Генерального прокурора, тогда мы должны расценивать, что американская система недейственна и коррумпирована? Дискутировать стало интереснее", — объяснила она.

По ее словам, большинство людей не читало закон. Указала, что спрашивала прямо. Отметила, что об этом факте спрашивала прямо. Безуглая рассказала также, что на акции были люди, даже очень юные, которых нельзя обвинить в поверхностности и с которыми было очень интересно испытывать аргументы.

"Почти готова голосовать отмену закона", — отметила нардеп.

Безуглая объяснила, что присоединилась к движению, как гражданка, и надеется, что президент ее услышит.

"Пока проходят акции протеста в Киеве, под Покровском все еще разрывают батальоны и отправляют людей в бессодержательные штурмы прямым приказом Главкома Сырского, а вопрос сроков службы замалчивается прежде всего генералитетом, который не способен осуществить элементарные нетривиальные подсчеты в Генштабе. приходилось объяснять элементарные вещи", – отметила она.

По словам Безуглой, на Президента и государство давят западные партнеры. Вопрос не только в "евроинтеграции" без четких сроков вступления в Евросоюз. Давят также в вопросе снижения мобилизационного возраста – желательно до 18 лет. Народная депутат отметила, что это реальное требование, которое западные партнеры проталкивают не первый год. Однако она отмечает, что Зеленский противостоит такому вмешательству.

"И, как видите, никто не выходит с призывами послушать партнеров, иначе нам не дадут оружия, и как же так, мы непослушны, игнорируем требования Запада. Планирую продолжить приходить на акцию, общаться — это бесценный опыт для понимания контекста и контента", — подытожила Безуглая.

Напомним: портал "Комментарии" писал, что Рада соберется на пленарное заседание 31 июля.



