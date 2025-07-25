От Украины требуют мобилизацию с 18 лет: Безуглая о реакции на давление западных партнеров

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Кречмаровская Наталия
В Киеве 24 июля третий вечер подряд люди выходили на акцию протеста против закона о НАБУ и САП, который был принят в Раде.
Марьяна Безуглая на акции протеста. Фото Марьяны Безуглой
Народная депутат Украины Марьяна Безуглая рассказала, что была вчера на картонном протесте с некартонными предложениями.
По ее словам, еще раз убедилась, что политику нужно идти прямо к людям всегда и никогда не бояться толпы, тем более в Украине. Она отметила, что в Украине это не толпа — это движение с которым остается диалог, каким бы сложным он ни выглядел.
Рассказала народная депутатка о подвергшихся нападкам от “некоторых провокаторов (люди с пустыми глазами, которые ходили за мной "хвостиком") и искренне озлобленных, которые были вчера и своими действиями накручивали вокруг”.
По ее словам, большинство людей не читало закон. Указала, что спрашивала прямо. Отметила, что об этом факте спрашивала прямо. Безуглая рассказала также, что на акции были люди, даже очень юные, которых нельзя обвинить в поверхностности и с которыми было очень интересно испытывать аргументы.
Безуглая объяснила, что присоединилась к движению, как гражданка, и надеется, что президент ее услышит.
По словам Безуглой, на Президента и государство давят западные партнеры. Вопрос не только в "евроинтеграции" без четких сроков вступления в Евросоюз. Давят также в вопросе снижения мобилизационного возраста – желательно до 18 лет. Народная депутат отметила, что это реальное требование, которое западные партнеры проталкивают не первый год. Однако она отмечает, что Зеленский противостоит такому вмешательству.
Напомним: портал "Комментарии" писал, что Рада соберется на пленарное заседание 31 июля.