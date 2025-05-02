Арестович отреагировал на санкции и сравнил себя с Порошенко

Рубрики
МЕНЮ
Ткачик Олеся
Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отреагировал на санкции, которые были введены против него вчера. Более того, он даже сравнил себя в этом контексте с нардепом Петром Порошенко.
Алексей Арестович
По его словам, якобы именно такая оценка всего происходящего уже дана в Европе и США.
Он назвал власти в Украине "режимом" и добавил, что они "пока еще рукопожатны" потому, что играет большая геополитика — остановка войны фактор особого значения.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 1 мая Владимир Зеленский подписал три указа, которым ввел в действие решение СНБО по применению персональных санкций против физических и юридических лиц. В один из санкционных пакетов попал Алексей Арестович. Как пояснил президент, решение ввести санкции против Алексея Арестовича и других связано с действиями в пользу России, а также их вредом для Украины.
Как заявил Зеленский, санкционный пакет – это 9 человек, из них 7, к сожалению, имеют гражданство Украины, которые связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства и оправдывают войну, осуществляют активные информационные операции в ущерб Украине и нашей защите в войне.
Новости