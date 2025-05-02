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Арестович отреагировал на санкции и сравнил себя с Порошенко

Арестович пригрозил властям за то, что они ввели против него санкции

сегодня, 11:54
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Ткачик Олеся

Бывший советник Офиса президента Алексей Арестович отреагировал на санкции, которые были введены против него вчера. Более того, он даже сравнил себя в этом контексте с нардепом Петром Порошенко.

Арестович отреагировал на санкции и сравнил себя с Порошенко

Алексей Арестович

"Санкции против меня и Порошенко, введенные почти одновременно — это явное эхо от будущих выборов. Логика ясна — незаконный инструмент используется для незаконного отстранения политических конкурентов", — заявил Арестович.

По его словам, якобы именно такая оценка всего происходящего уже дана в Европе и США.

"Пока неформально, но все записывается в маленькую симпатичную Великую Книгу. Когда эти самые выборы начнутся, зеленых обормотов ждут сюрпризы всей их жизни. А может и чуть раньше, кто знает?" — отметил Арестович.

Он назвал власти в Украине "режимом" и добавил, что они "пока еще рукопожатны" потому, что играет большая геополитика — остановка войны фактор особого значения.

"Но эта же геополитика — палка с двумя концами. Как грабли", — добавил Арестович.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что 1 мая Владимир Зеленский подписал три указа, которым ввел в действие решение СНБО по применению персональных санкций против физических и юридических лиц. В один из санкционных пакетов попал Алексей Арестович. Как пояснил президент, решение ввести санкции против Алексея Арестовича и других связано с действиями в пользу России, а также их вредом для Украины.

Как заявил Зеленский, санкционный пакет – это 9 человек, из них 7, к сожалению, имеют гражданство Украины, которые связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства и оправдывают войну, осуществляют активные информационные операции в ущерб Украине и нашей защите в войне.





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Источник: https://www.facebook.com/alexey.arestovich/posts/pfbid035yKcWtAA1CQ1RsiqkY7mPQQ6xM4taY1GHg39bVZBFEnC6jTKSumGDZ66DjHaQ8HAl?locale=ru_RU
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