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Зеленский объяснил, почему ввел санкции против Арестовича

Арестович попал под санкции из-за пропаганды в интересах российского государства, оправдания войны и вреда Украине.

1 мая 2025, 18:05 comments1991
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Slava Kot

Президент Украины Владимир Зеленский объяснил решение подписать новые указы о персональных санкциях, в частности, против бывшего советника Офиса президента Алексея Арестовича. По словам Зеленского, это связано с его пропагандой в интересах российского государства.

Зеленский объяснил, почему ввел санкции против Арестовича

Зеленский объяснил санкции против Арестовича

1 мая Владимир Зеленский подписал три указа, которым ввел в действие решение СНБО по применению персональных санкций против физических и юридических лиц. В один из санкционных пакетов попал Алексей Арестович.

Как пояснил президент, решение ввести санкции против Алексея Арестовича и других связано с действиями в пользу России, а также их вредом для Украины.

"Санкционный пакет – это 9 человек, из них 7, к сожалению, имеют гражданство Украины, которые связали свою судьбу с пропагандой в интересах российского государства и оправдывают войну, осуществляют активные информационные операции в ущерб Украине и нашей защите в войне. Работаем, чтобы в юрисдикциях партнеров были поддержаны ограничения для этих и других подсанкционных лиц", — сообщил президент, не упоминая Арестовича.

Зеленский добавил, что поручил СНБО готовить следующие санкции.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что народная депутат Марьяна Безуглая отреагировала на санкции против Арестовича. Она поставила один короткий вопрос о санкционных мерах и выразила сожаление, что Арестович "докатился" до "черного списка".

Также "Комментарии" писали, что Арестович назвал Зеленского коррупционером, обманывающим украинский народ. Кроме того, блогер заявил, что Владимир Зеленский обманул своих избирателей.



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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/14053
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