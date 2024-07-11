Журналисты узнали сколько нардепов и почему не поддерживают запрет УПЦ

Как пишут "Подробности", продолжаются активные дискуссии по законопроекту №8371 "О внесении изменений в некоторые законы Украины о деятельности в Украине религиозных организаций", который неофициально называют "законопроектом о запрете УПЦ".

УПЦ

Издание отмечает, что часть экспертной среды уже выразила свои опасения, что принятие этого законопроекта может поставить точку на пути вступления Украины в ЕС, ведь на Западе такой законопроект может быть расценен как давление на свободу вероисповедания и притеснения конкретной конфессии.

"Неоднозначная ситуация и в Верховной Раде. Более 140 нардепов не поставили свои подписи под документом о фактическом запрете УПЦ. Однозначно голосовать "за" этот законопроект настроены две фракции Верховной Рады — "Евросолидарность" и "Голос". Другие находятся в дискуссиях и колебаниях, что вполне закономерно, учитывая неоднозначность, и, без преувеличений, манипулятивность этого законопроекта", — пишут "Подробности".

В материале говорится, что выходом из этой ситуации может быть практика цивилизованных европейских стран. В частности, как указывают журналисты, можно направить этот законопроект на экспертизу Венецианской комиссии, которая уполномочена предоставлять выводы о соответствии проектов законодательных актов европейским стандартам и ценностям.

Журналисты отмечают, что официальное название Венецианской комиссии – Европейская комиссия за демократию через право. Это, по их мнению, очень точное название, ведь путь к демократии должен происходить только через соблюдение закона, а не через уличную люстрацию или капризы отдельных политиков.

"Следовательно, лучшим вариантом, который бы расставил все точки над "і", является направление законопроекта №8371 в Венециационную комиссию и получение от нее вердикта. Такой шаг будет свидетельствовать приверженности Украины европейским стандартам, следованию демократии и уважению свободы вероисповеданий", — пишут "Подробности".

В противном случае, указано в материале", Украина рискует оказаться в очередных дрязгах и ненужных дискуссиях, которые выгодны только врагам Украины и никак не способствуют консолидации общества и европейской интеграции нашего государства.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, кто выступает против запрета УПЦ.



