Желание спрятать чьи-то задницы: в ВСУ раскритиковали идею экономического бронирования

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Ткачик Олеся
Идею комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития по так называемой "платной броне от мобилизации" раскритиковал Дмитрий Воронков.
Мобилизация в Украине
При этом эксперт подчеркнул, что он не считает, что обязательно все украинцы должны служить, однако этот вопрос не должен решаться за деньги.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты в качестве так называемого экономического бронирования предлагают работодателям платить 20 тыс. гривен военного сбора в месяц за работника. В частности, в комитете ВР по вопросам экономического развития есть наработанные предложения по экономическому бронированию, которые позволяют работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих, уплатить 20 тыс. гривен в месяц военного сбора за каждого из них и продолжать работать и уплачивать налоги, необходимые для обеспечения сил обороны и безопасности. При этом глава комитета Дмитрий Наталуха такую идею считает вполне оправданной, ведь бизнес даже во время войны должен иметь возможность работать.
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