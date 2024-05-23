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Главная Новости Политика Украины 2024 Желание спрятать чьи-то задницы: в ВСУ раскритиковали идею экономического бронирования
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Желание спрятать чьи-то задницы: в ВСУ раскритиковали идею экономического бронирования

Идею экономического бронирования подверг критике политолог, военный Дмитрий Воронков. По его словам, речь идет об откровенно коррупционной схеме

сегодня, 19:50
Автор:
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Ткачик Олеся
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Идею комитета Верховной Рады по вопросам экономического развития по так называемой "платной броне от мобилизации" раскритиковал Дмитрий Воронков.

Желание спрятать чьи-то задницы: в ВСУ раскритиковали идею экономического бронирования

Мобилизация в Украине

"Извините, не стыдно? Такой откровенной коррупционной схемы я еще не видел. Кажется, согласно Конституции, все украинцы равны перед законом. Но получается, что снова "бабло" будет решать чьи-то судьбы – кто будет защищать, а кто по клубам рыскать. Броня или есть, или ее нет. Как это – когда работодатель сам решает?"
– отметил Дмитрий Воронков.

При этом эксперт подчеркнул, что он не считает, что обязательно все украинцы должны служить, однако этот вопрос не должен решаться за деньги.

"Неужели тот, кто без денег на войне рискует меньше сына олигарха или депутата? Вовсе нет, потому что жизнь и здоровье не выравнивается в деньгах. Вернее не должно выравниваться. Я вижу в этой идее лишь попытку спрятать чьи-то задницы. Или пусть украинцы идут служить только по собственному желанию, как по контракту. Или как сегодня. Но без этой хрени о деньгах!"
– заявил Воронков.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты в качестве так называемого экономического бронирования предлагают работодателям платить 20 тыс. гривен военного сбора в месяц за работника. В частности, в комитете ВР по вопросам экономического развития есть наработанные предложения по экономическому бронированию, которые позволяют работодателю самостоятельно определить стратегически важных для поддержания жизнедеятельности бизнеса рабочих, уплатить 20 тыс. гривен в месяц военного сбора за каждого из них и продолжать работать и уплачивать налоги, необходимые для обеспечения сил обороны и безопасности. При этом глава комитета Дмитрий Наталуха такую идею считает вполне оправданной, ведь бизнес даже во время войны должен иметь возможность работать.




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Источник: https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=pfbid02uH2tqxHgzb1wXLvuNBEmDaWsyvaPSdufnEh6gAPAnKgvYjNQ2t1MAqDyw9WKTWmql&id=100002357548082
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