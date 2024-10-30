logo

BTC/USD

71786.24

ETH/USD

2658.93

LTC/USD

71.90

USD/UAH

41.55

EUR/UAH

45.20

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика Украины 2024 Зеленский вернулся в Украину: почему не доехал до Киева
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский вернулся в Украину: почему не доехал до Киева

Какие проблемы на Закарпатье пообещал решить Владимир Зеленский

сегодня, 20:28
Поделитесь публикацией:
Автор:
avatar

Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Украину, однако задержался на Закарпатье. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы страны.

Зеленский вернулся в Украину: почему не доехал до Киева

Фото портал "Комментарии"

"Сегодня я уже вернулся в Украину. Много встреч сейчас здесь, на Закарпатье: много региональных дел, которые имеют значение для всей нашей страны, работа с местными громадами, работа с местными предпринимателями. Через несколько лет удалось сделать Закарпатье одной из опор нашей устойчивости – всей уже Украины”, — пояснил он.

По словам Президента Украины, состоялись разговоры с руководителями громад области, с представителями бизнеса. “Была встреча вместе с первой вице-премьером Свириденко с бизнесом региона. А это бизнес, в том числе релоцированный из других наших областей. Мы видим, как растет здесь производство, какие перспективы, и в то же время есть вопросы, есть проблемы. Поможем с решениями обязательно”, – отметил Зеленский.

Также глава государства посетил украинских защитников, которые проходят реабилитацию после ранений. “Боевые наши ребята – из наших бригад, воюющих на Донетчине, в Волчанске, Курщине. Хочу поблагодарить их всех наших людей – от всей Украины – и отметить их государственными наградами за такую нужную работу, такую службу, за их такую нужную храбрость”, — отметил президент.

Он отметил, что храбрость всегда имеет решающее значение: и в поле боя, в политических решениях. И выразил надежду на храбрость партнеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какой главный риск назвал Владимир Зеленский в случае победы Дональда Трампа.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/12276
Теги:

Новости

Все новости