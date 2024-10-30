Зеленский вернулся в Украину: почему не доехал до Киева

Президент Украины Владимир Зеленский вернулся в Украину, однако задержался на Закарпатье. Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию главы страны.



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"Сегодня я уже вернулся в Украину. Много встреч сейчас здесь, на Закарпатье: много региональных дел, которые имеют значение для всей нашей страны, работа с местными громадами, работа с местными предпринимателями. Через несколько лет удалось сделать Закарпатье одной из опор нашей устойчивости – всей уже Украины”, — пояснил он.

По словам Президента Украины, состоялись разговоры с руководителями громад области, с представителями бизнеса. “Была встреча вместе с первой вице-премьером Свириденко с бизнесом региона. А это бизнес, в том числе релоцированный из других наших областей. Мы видим, как растет здесь производство, какие перспективы, и в то же время есть вопросы, есть проблемы. Поможем с решениями обязательно”, – отметил Зеленский.

Также глава государства посетил украинских защитников, которые проходят реабилитацию после ранений. “Боевые наши ребята – из наших бригад, воюющих на Донетчине, в Волчанске, Курщине. Хочу поблагодарить их всех наших людей – от всей Украины – и отметить их государственными наградами за такую нужную работу, такую службу, за их такую нужную храбрость”, — отметил президент.

Он отметил, что храбрость всегда имеет решающее значение: и в поле боя, в политических решениях. И выразил надежду на храбрость партнеров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, какой главный риск назвал Владимир Зеленский в случае победы Дональда Трампа.