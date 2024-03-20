Зеленский созвонился с Моди. Какие важные темы были подняты во время разговора

Как сообщил президент Владимир Зеленский, во время разговора с Моди он поблагодарил его за поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины. Кроме того, глава государства призвал Индию принять участие в "саммите мира", который должен состояться в Швейцарии.

Зеленский и Моди

Кроме того, по словам Зеленского, он обсудил с Моди развитие двусторонних отношений, одним из элементов которого должна стать встреча команд и заседание Межправительственной комиссии по сотрудничеству в Дели в ближайшее время.

Также президент добавил, что Украина заинтересована в том, чтобы усилить торгово-экономические отношения с Индией, в первую очередь в аграрном экспорте. Кроме того, Украина хочет наладить сотрудничество в авиационной отрасли и торговле фармацевтической и промышленной продукцией.

"Также Украина будет приветствовать возвращение индийских студентов в украинские учебные заведения"

, – отметил президент.

Вместе с тем известно, что Моди поздравил российского диктатора с победой на так называемых президентских выборах. Он заявил, что ожидает укрепления партнерства между Индией и Россией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Индия взяла паузу в экспорте российской нефти. По словам экспертов, это означает одно, что американские санкции все же действуют, и Индия не хочет им подвергаться. Впрочем, спасать Россию собрался Китай, сам он намерен выкупить ту нефть, которую раньше собиралась приобрести Индия. Именно поэтому политологи отмечают, что официальный Пекин помогает России в захватнической войне в Украине, поскольку помогает Кремлю деньгами. Все заявления Китаю о том, что Запад должен перестать предоставлять Киеву оружие, чтобы прекратить войну, являются лукавыми, поскольку Пекин фактически дает деньги РФ на это самое оружие.