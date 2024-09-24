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Зеленский сдержал обещание: что президент обсудил с членами Конгресса США

В ходе беседы особое внимание было уделено Плану победы

сегодня, 07:02
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Кравцев Сергей

Как и анонсировал ранее, президент Украины Владимир Зеленский на полях Генассамблеи ООН встретился с двухпартийной делегацией Конгресса США. Стороны обсудили ситуацию на фронте и План победы. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает сайт Офиса президента Украины. 

Зеленский сдержал обещание: что президент обсудил с членами Конгресса США

Владимир Зеленский провел встречу с членами Конгресса США. Фото: сайт Офиса президента Украины

В сообщении говорится, что что на встрече присутствовали члены Сената Бен Кардин, Дэн Салливан, Кристофер Мерфи и член Палаты представителей Грегори Микс.

"Мы благодарны за поддержку обеим партиям и обеим палатам Конгресса США, президенту Байдену. И, конечно, мы здесь, чтобы поблагодарить ваш народ", — заявил Владимир Зеленский.

Как сообщает ОП, глава украинского государства детально рассказал о ситуации на фронте, ходе операции ВСУ в Курской области, потребностях украинских воинов и важности своевременной поставки оборонных пакетов.

Кроме того, особое внимание было уделено Плану победы, который уже на этой неделе Владимир Зеленский представит президенту США Джо Байдену, Конгрессу США и двум кандидатам в президенты Америки – Камале Гаррис и Дональду Трампу.

"Это очень конкретный план, как усилить Украину без каких-либо решений или давления России. Этот план не зависит от каких-либо решений Путина", — добавил глава государства.

Сам же Зеленский, комментируя встречу, подчеркнул у себя в соцсети, что решительные действия сейчас могут ускорить справедливое завершение российской агрессии против Украины в следующем году.

"Наш план победы поможет на практике примирить (принудить — ред.) Россию к миру", — сказал президент.

В ходе встречи также обсудили перспективы реализации проектов по восстановлению. На сайте ОП сообщили, что в преддверии зимы одним из ключевых направлений является усиление украинской энергетической системы.

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