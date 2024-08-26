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Зеленский решил заняться предателями, сбежавшими из Украины: детали

Владимир Зеленский будет советоваться, как закрыть предателям путь для выезда из Украины

сегодня, 07:38
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Кравцев Сергей

26 августа должно состояться совещание при участии руководителей правоохранительных и силовых органов по поводу предателей, сбежавших из Украины. В частности, по их ответственности за совершенное. Как передает портал "Комментарии", такой анонс в своем традиционном видеообращении к украинскому народу сделал президент Украины Владимир Зеленский.

Зеленский решил заняться предателями, сбежавшими из Украины: детали

Владимир Зеленский. Фото: сайт Офиса президента Украины

"Что касается тех лиц, которые работают против нашего государства, предателей Украины, которые помогали российской агрессии или оправдывают ее, сбежавших из Украины, скрываясь от ответственности. Нашему государству нужны четкие ответы по поводу таких людей", — сказал глава украинского государства.

По его словам, все эти "товарищи" должны получить то, чего они заслуживают, где бы они ни скрывались от украинского правосудия.

"Я назначил совещание с участием руководителей правоохранительных органов — СБУ, МВД, ГБР, также будут руководители НАБУ, САП, глава ГПСУ, генпрокурор, представители разведки. Многие вещи нужно обсудить на этой встрече и сделать выводы", — сообщил Владимир Зеленский.

Напомним, сегодня генпрокурор объявил подозрение нардепу Артему Дмитруку, но выяснилось, что он незаконно уехал из Украины. Дмитруку инкриминируют нападения на военного и правоохранителя. Нардеп был вызван в ДБР для следственных действий.

По факту незаконного выезда Дмитрука из Украины правоохранители возбудили уголовное производство и провели обыски у лиц, которые могли помочь с бегством. Правоохранители готовят подозрения этим лицам.

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