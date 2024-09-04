Зеленский рассказал, почему решил уволить Кулебу

Президент Владимир Зеленский заявил, что принял решение о необходимости увольнения главы МИД Дмитрия Кулебы, поскольку ему "не хватает энергии для продвижения предоставления оружия Украине".

Зеленский прокомментировал отставки в правительстве. Фото из открытых источников

Как рассказали собеседники издания "Общественное", на встрече президента с фракцией "СН" речь не шла о дальнейшем трудоустройстве уже бывшего министра юстиции Дениса Малюськи. При этом Зеленский вспомнил, что Малюська сам давно хотел перейти на другую должность.

На встрече с депутатами Зеленский рассказал, что доволен работой Ольги Стефанишиной, поэтому предлагает ее повысить и дать больше возможностей.

На фракции президент упомянул о создании Министерства возвращения украинцев. Сейчас продолжаются консультации по поводу возможного руководителя нового министерства.

Как известно, в заседании "Слуги народа" принял участие президент Украины Владимир Зеленский, рассказал руководитель фракции Давид Арахамия. Политик рассказал, какие кадровые решения по изменениям в правительстве будут приняты в ближайшее время. "МИД — Андрей Сибига. Минрегион-вицепремьер — Алексей Кулеба. Министр юстиции-вицепремьер по евроинтеграции — Ольга Стефанишина. Министерство ветеранов — Наталья Калмыкова. Министерство культуры и информационной политики — Николай Точицкий. Министерство аграрной политики — Виталий Коваль. Министерство молодежи — Матвей .Минекологии – Светлана Гринчук. Минстратпром — Герман Сметанин", — сообщил Давид Арахамия.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп обвинил власти Украины в сокрытии числа погибших на российско-украинской войне. Трамп снова заявил, что в случае победы на выборах заключит соглашение о прекращении войны в Украине. После этого он сказал, что количество погибших на войне "гораздо выше, чем считают люди".