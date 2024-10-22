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Зеленский принял кардинальное решение по МСЭК: когда ликвидируют комиссии

Оформленные инвалидности проверят, а МСЭК ликвидируют

22 октября 2024, 18:43
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Кречмаровская Наталия

В Украине из-за масштабных схем оформления фиктивных инвалидностей будут ликвидированы МСЭК. На сайте Президента Украины появился указ №732/2024 О решении Совета национальной безопасности и обороны Украины от 22 октября 2024 года "О противодействии коррупционным и другим правонарушениям при установлении инвалидности должностным лицам государственных органов". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на соответствующий документ.

Зеленский принял кардинальное решение по МСЭК: когда ликвидируют комиссии

Фото портал "Комментарии"

Предполагается, что в месячный срок будут разработаны изменения в законодательство с целью обеспечения безотлагательного реформирования системы медико-социальной экспертизы в Украине, предусмотрев, в частности, ликвидацию медико-социальных экспертных комиссий с 31 декабря 2024 года. Также согласно документу:

  • в течение трех месяцев будут проверять решение об установлении инвалидности для должностных лиц, а необоснованные — пересмотреть,

  • через две недели будет создан план цифровизации процессов МСЭК,

  • в течение недели проведут аудит пенсионных выплат по инвалидности для госслужащих,

  • пересмотрят механизм начислений пенсий для должностных лиц, чтобы сделать систему более прозрачной.

Среди прочего планируется определить председателя и членов медико-социальных экспертных комиссий субъектами уголовной ответственности за незаконное обогащение и ответчиками по делам о признании необоснованными активов (гражданская конфискация). Соответствующие законопроекты должны быть разработаны и внесены на рассмотрение Кабинета Министров Украины до 31 декабря 2024 года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что приговоров по делу работы МСЭК ожидать не стоит. Подробнее читайте по ссылке.



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