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Зеленский после встречи с Шольцом рассказал, что будет победой для Украины

Как Владимир Зеленский видит победу Украины в войне

сегодня, 18:45
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Кречмаровская Наталия

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с канцлером Германии Олафом Шольцом. По словам украинского президента, это уже третья встреча и Олафом Шольцом за эту осень, "и, пожалуй, одна из самых важных за все время полномасштабной войны". Об этом сообщает портал "Комментарии" со ссылкой на информацию официального Telegram-канала президента Украины Владимира Зеленского.

Зеленский после встречи с Шольцом рассказал, что будет победой для Украины

Фото из открытых источников

“Восстановление справедливого мира для Украины – это победа для нас, и именно ради этого работаем. И мы можем сделать это во взаимодействии – все наши партнеры. Рассчитываем на поддержку со стороны Германии”, – отметил Владимир Зеленский.

Глава Украины отметил, что представил "ключевым друзьям страны" стратегию приближения мира для Украины. По словам Зеленского, это план абсолютно четких и реалистичных шагов, которые могут подтолкнуть всю ситуацию к миру.

“Спасибо за то, что вы так сильно помогаете Украине. ПВО, очень значимая оборонительная, экономическая поддержка, наше политическое взаимодействие, поддержка Формулы мира и работа вместе с нами ради действенности саммитов мира. Для нас очень важно, чтобы и в следующем году помощь не уменьшалась, чтобы объем помощи был достаточным для защиты людей и жизни”, — подчеркнул он.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что накануне Владимир Зеленский посетил Францию. "Сегодня (10 октября, — ред.) я рассказал президенту Макрону наш план, план победы, а также другие инициативы, как на поле боя, так и в управлении", — пояснил Владимир Зеленский. Он также ответил на вопросы журналистов о подготовке к следующему Саммиту мира. Подробнее о сроках проведения Саммита мира читайте по ссылке.




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Источник: https://t.me/V_Zelenskiy_official/11989
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