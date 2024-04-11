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Главная Новости Политика Украины 2024 Зеленский подверг критике США и НАТО. К чему приводит их бездействие
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Зеленский подверг критике США и НАТО. К чему приводит их бездействие

Президент Владимир Зеленский подверг критике США за то, что они затягивают выделение помощи. Как следствие, в Украине гибнут люди. При этом он добавил, что НАТО не может бояться своих правил, согласно которым Украина имеет право на членство

сегодня, 20:01
Автор:
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Ткачик Олеся
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Президент Владимир Зеленский после саммита Триморья подверг критике действия Соединенных Штатов, которые месяцами не могут принять решение о выделении помощи Украине. По его словам, без этой помощи Украине будет очень сложно, и в результате она будет терять не только территории, а людей.

Зеленский подверг критике США и НАТО. К чему приводит их бездействие

Владимир Зеленский

"Мы будем терять наших людей. Терять наших воинов абсолютно бесценных. И вопрос не только в территориях"
, — заявил Зеленский и добавил, что территории также важны.

Президент подчеркнул, что войну нельзя замораживать, потому что без восстановления территориальной ценности российский диктатор Владимир Путин все равно вернется с войной.

Кроме того, в соцсетях президент заявил, что Украина как демократическая нация, защищающая ценности Альянса, заслуживает членства в НАТО. И такое право имеет каждая нация, стоящая на защите ценностей НАТО.

При этом Зеленский подчеркнул, что НАТО не должно бояться собственного существования и собственных правил.

"Регион Балтийского моря наконец-то получил исторический шанс на надежную безопасность после вступления Финляндии и Швеции в НАТО. В такой же безопасности нуждается и регион Черного моря"
, – добавил он.

Кроме того, президент подчеркнул, что сейчас нужно работать над стратегическими задачами, ведь кремлевский диктатор Путин хочет уничтожить Украину, и для него нет других альтернатив.

"Также мы не должны искать альтернатив нашей безопасности. Украина нуждается в приглашении в НАТО"
, – заявил Зеленский и добавил, что это возможно сделать уже в этом году.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ходят слухи о том, что НАТО может предоставить Украине членство, если она пожертвует своими территориями в пользу России.




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