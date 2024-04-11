Зеленский подверг критике США и НАТО. К чему приводит их бездействие

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский после саммита Триморья подверг критике действия Соединенных Штатов, которые месяцами не могут принять решение о выделении помощи Украине. По его словам, без этой помощи Украине будет очень сложно, и в результате она будет терять не только территории, а людей.
Владимир Зеленский
Президент подчеркнул, что войну нельзя замораживать, потому что без восстановления территориальной ценности российский диктатор Владимир Путин все равно вернется с войной.
Кроме того, в соцсетях президент заявил, что Украина как демократическая нация, защищающая ценности Альянса, заслуживает членства в НАТО. И такое право имеет каждая нация, стоящая на защите ценностей НАТО.
При этом Зеленский подчеркнул, что НАТО не должно бояться собственного существования и собственных правил.
Кроме того, президент подчеркнул, что сейчас нужно работать над стратегическими задачами, ведь кремлевский диктатор Путин хочет уничтожить Украину, и для него нет других альтернатив.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что ходят слухи о том, что НАТО может предоставить Украине членство, если она пожертвует своими территориями в пользу России.
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