Зеленский планирует уволить Костина с должности генпрокурора. Названная причина

На Банковой все чаще возвращаются к вопросу отставки Андрея Костина с должности генпрокурора. По информации источников издания, решение еще не принято. Однако, оно может появиться в публичном пространстве этого или следующего месяца.

Андрей Костин

Вроде бы основная претензия к Костину состоит в том, что он слишком нерешителен для должности генпрокурора.

Говорят, что после отставки Андрея Костина вероятнее всего будет отправлено работать послом в Нидерланды. Именно там он якобы сможет эффективно работать над вопросом создания международного трибунала в Гааге, который будет рассматривать преступления России против Украины.

При этом некоторые СМИ утверждают, что якобы Костина в должности главы Офиса прокурора может заменить глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, что ходят слухи по поводу отставок, которые готовит Офис президента. Между прочим говорится и о том, что свой пост может потерять действующий генпрокурор Андрей Костин. Однако, как отметил нардеп Ярослав Жлезняк, правда в том, что Костина "увольняют" с должности генпрокурора вот уже как два года, однако он продолжает работать.

При этом Железняк отметил, что в ближайшее время Верховная Рада не будет заседать, поэтому все может измениться, особенно в Украине, где решения могут меняться каждый день. Также он добавил, что влияние на отдельные кадровые решения могут оказать и Соединенные Штаты. И очевидно, Украина будет вынуждена прислушаться к пожеланиям, ведь очень нуждается в финансовой помощи, которая зависла в Конгрессе. И это при том, что Россия готовится к новому масштабному наступлению на Украину.