Зеленский ответил, сколько самолетов F-16 получит Украина до конца лета

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Черновалова Кристина
Президент Украины Владимир Зеленский требует ускорения обучения на боевых самолетах F-16, увеличения их количества и расширения баз обучения. Заявление прозвучало сегодня на пресс-конференции, где глава государства подчеркнул неотложную потребность усилить авиационный потенциал страны в борьбе против вооруженной агрессии.
Зеленський вимагає більше F-16 і швидше: головні тези з прес-конференції
Зеленский подчеркнул стратегическое значение решения о F-16, хотя в настоящее время количество самолетов остается недостаточным.
Кроме того, президент отметил, что Украине нужны не только новые самолеты, но и возможность побыстрее обучать пилотов, ведь большинство из них сейчас активно защищают небо страны.
Президент также сообщил о серьезных договоренностях с другими странами по поставке дополнительных самолетов. Однако, несмотря на позитивный прогресс в этих переговорах, текущее количество самолетов, которые Украина должна получить до конца года, все еще оказывается недостаточной для полноценного противостояния с российским воздушным флотом.
Зеленский призвал международных партнеров не только увеличить количество самолетов, но и сократить время, необходимое для тренировок украинских пилотов, что позволит более оперативно наращивать авиационные силы Украины.
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