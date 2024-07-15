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Зеленский ответил, сколько самолетов F-16 получит Украина до конца лета

Владимир Зеленский подчеркнул стратегическое значение решения о F-16

сегодня, 15:03
Автор:
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Черновалова Кристина
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Президент Украины Владимир Зеленский требует ускорения обучения на боевых самолетах F-16, увеличения их количества и расширения баз обучения. Заявление прозвучало сегодня на пресс-конференции, где глава государства подчеркнул неотложную потребность усилить авиационный потенциал страны в борьбе против вооруженной агрессии.

Зеленский ответил, сколько самолетов F-16 получит Украина до конца лета

Зеленський вимагає більше F-16 і швидше: головні тези з прес-конференції

Зеленский подчеркнул стратегическое значение решения о F-16, хотя в настоящее время количество самолетов остается недостаточным.

Кроме того, президент отметил, что Украине нужны не только новые самолеты, но и возможность побыстрее обучать пилотов, ведь большинство из них сейчас активно защищают небо страны.

“Вы знаете, что нельзя удалить боевых пилотов. Большинство защищают наше небо. И потому есть только часть пилотов, которые проходят важную долговременную тренировку в разных странах ЕС и в США”, — отметил президент.

Президент также сообщил о серьезных договоренностях с другими странами по поставке дополнительных самолетов. Однако, несмотря на позитивный прогресс в этих переговорах, текущее количество самолетов, которые Украина должна получить до конца года, все еще оказывается недостаточной для полноценного противостояния с российским воздушным флотом.

"Мы получим некоторое количество самолетов летом и до конца года еще получим. Не могу сказать, сколько самолетов будет, но их будет недостаточно. Они точно нас укрепят, но достаточно ли будет этих самолетов для того, чтобы бороться на уровне с российским воздушным флотом, то я считаю, что этого будет недостаточно", — добавил он.

Зеленский призвал международных партнеров не только увеличить количество самолетов, но и сократить время, необходимое для тренировок украинских пилотов, что позволит более оперативно наращивать авиационные силы Украины.

"Все, что приходит к нам в Украину, укрепляет нас, а не наоборот. Решение о F-16 является стратегическим, но их количество пока не является стратегическим", — подытожил президент.



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