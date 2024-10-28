Зеленский назвал главный риск в случае победы Дональда Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский назвал главный риск в случае избрания президентом США Дональда Трампа. Об этом он заявил на пресс-конференции совместно с участниками четвертого саммита Украина – Северная Европа, сообщает портал “Комментарии”.



Фото портал "Комментарии"

Отвечая на вопрос, сможет ли Украина выжить, если в президентской кампании выиграет Дональд Трамп и уменьшит помощь Украине, Зеленский отметил, что не слышал, что Трамп прекратит поддержку.

“Наибольший риск будет, когда политика США изменится. И даже между нами мы не можем сказать, кто будет президентом. Мы рассчитываем на двустороннюю поддержку в конгрессе США”, – отметил Зеленский.

По словам Президента Украины, уменьшение поддержки Украины со стороны США станет большой победой Путина и большим проигрышем Запада. "Я не уверен, что Трамп, если он станет президентом, действительно хочешь проиграть – в смысле прекратить поддержку Украины", — отметил он.

Однако, по словам Зеленского, риск есть, и именно поэтому у Украины есть собственный внутренний план как укрепить себя. "Хотя это будет очень сложно", — отметил Зеленский.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что 28 октября действующий президент США Джо Байден досрочно проголосовал на президентских выборах в своем штате Делавер. Перед тем, как отправиться на участок, он сказал: "Давайте голосовать". Избирательный участок расположен вблизи его дома за пределами Уилмингтона, и, как сообщает Hindustan Times, перед помещением была очередь избирателей, также ожидавших в свою очередь проголосовать.

Узнать, как голосовал президент США, можно по ссылке.

