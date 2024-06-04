Зеленский на Ставке обсудил вопросы со светом, но в приграничных областях

По возвращении в Киев президент Владимир Зеленский провел заседание Ставки, чтобы обсудить наиболее насущные проблемы, которые есть в стране.

Владимир Зеленский

По его словам, в первую очередь была обсуждена ситуация, которая сложилась на фронте и в областях, граничащих с террористической Россией. В частности, Главком ВСУ Александр Сырский доложил презиленту о ситуации по основным направлениям фронта. Также Зеленский заслушал доклады министра обороны Рустема Умерова и министра по стратегическим отраслям промышленности Александра Камышина.

"Были доклады: борьба с российскими "орланами", "ланцетами" и другими дронами и развитие собственных технологий БПЛА и РЭБ. Мы также определили приоритетные направления для размещения ожидаемых систем ПВО",

– отметил Зеленский.

Кроме того, президент сообщил, что на Ставке обсудили также подготовку и комплектование личным составом бригад и резервов.

Также Зеленский рассказал, что главы Харьковской, Сумской и Черниговской военных администраций доложили о дальнейшем возведении фортификаций, защите важных объектов, в частности генерации, и текущем состоянии обеспечения людей светом.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Харьков больше не может снабжать себя электроэнергией из-за значительных повреждений энергетической инфраструктуры и вынужден получать электричество из других городов, заявил мэр Харькова Игорь Терехов. По его словам, речь идет об очень сложной ситуации, которая находится на грани критической. Он подчеркнул, что невозможно войти в зимний сезон с такой системой энергообеспечения, ведь от нее зависит вся коммунальная сфера, начиная от водоснабжения и заканчивая газо- и теплоснабжением.





