Владимир Зеленский имеет в себе потенциал при определенных обстоятельствах сгенерировать "черного лебедя" относительно своего второго срока, считает политтехнолог Олег Постернак.

Владимир Зеленский

"Тот, кто одевает на него латы эгоистического автократа или приписывает неистовую макиавелистскую тягу к власти, действительно очень ошибаются. Как и тот, кто безоговорочно думает, что у него нет склонности к харизматической концентрации власти и политическому волюнтаризму", — подчеркнул эксперт.

Постернак предположил, что против следующей каденции могут быть супруга президента и члены семьи, возможно, ближайшие международные коллеги, с которыми у Зеленского установились достаточно крепкие и дружелюбные отношения.

"На перспективы Зеленского будет влиять конец войны, вернее его общественное восприятие. И здесь вопрос удовлетворит ли общество "победа 0,5", когда ее обернут в пиарные компенсационные бонусы (вступление в ЕС или даже НАТО, например, сохранение государственности, выход к морю и т.п.). Здесь вопрос ассоциаций в головах избирателей. Будут ли они голосовать за того, с кем ассоциируется война? Тем более, что оппозиция постарается максимально сделать свое дело", — отметил эксперт.

В теории, говорит политтехнолог, проголосовать могут только при жирном победном исходе войны, например, реконкисты большой части территорий.

"Некоторые допускают, что повторное президентское будущее Зеленского может стать заложником шакалячего геополитического торга в случае настаивания Путина на условии об отставке Зеленского в обмен на какую-то уступку со стороны России (хотя это очень маловероятно на данный момент). Но учитывая, что для Путина это была бы очень желанная личная сатисфакция (он продолжает намекать на фейковую "нелегитимность"), отвергать подобное не стал бы. Гарантии, что конъюнктура в какой-то момент не вернет в сторону грандиозной турбулентности, никто не даст", – заявил Постернак.

Впрочем, по его словам, несмотря на адскую усталость, у Зеленского может не быть иного выхода, чем идти на следующий срок, потому что непонятно, что делать дальше — писать мемуары, выступать на конференциях и давать интервью с титрами "экс". Да и, добавляет эксперт, оцепление вряд ли готово будет потерять свои позиции. Иногда судьба и обстоятельства программируют путь политика без учета его личных рациональных желаний, добавил Постернак.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в РФ на самом высоком уровне продолжают разгонять фейк о "нелегитимности" Зеленского.



