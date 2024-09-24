Зеленский изменил тональность по поводу войны с РФ: о чем это свидетельствует

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Ткачик Олеся
Президент Украины Владимир Зеленский усилил тональность своих заявлений, что отражает его стремление к решительным и смелым действиям, заявил в эфире Freedom политтехнолог и руководитель Центра политической разведки Олег Постернак.
Владимир Зеленский
По его мнению, изменения в риторике украинского президента полностью соответствуют духу его плана. Речь идет о более радикальных и сильных решениях, которые естественно отражаются на публичных заявлениях первых лиц государства, подчеркнул эксперт.
Политтехнолог также напомнил, что Зеленский акцентирует внимание на решающем этапе войны, направляя свою риторику на то, чтобы вынудить российского президента Владимира Путина серьезно задуматься о возможности подлинного мира.
Мероприятие, по мнению эксперта, имеет собственное видение результата войны, развязаной Россией против Украины, и оценивает ее последствия с точки зрения своих геополитических интересов. Украина же, говорит политтехнолог, со своей стороны придерживается своей мирной формулы, которую уточняет в стратегиях на будущее. Именно эти стратегии представляет президент Зеленский в США.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ не верят в то, что скоро может наступить скорый мир.
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