Зеленский изменил тональность по поводу войны с РФ: о чем это свидетельствует

Президент Украины Владимир Зеленский усилил тональность своих заявлений, что отражает его стремление к решительным и смелым действиям, заявил в эфире Freedom политтехнолог и руководитель Центра политической разведки Олег Постернак.

Владимир Зеленский

По его мнению, изменения в риторике украинского президента полностью соответствуют духу его плана. Речь идет о более радикальных и сильных решениях, которые естественно отражаются на публичных заявлениях первых лиц государства, подчеркнул эксперт.

Политтехнолог также напомнил, что Зеленский акцентирует внимание на решающем этапе войны, направляя свою риторику на то, чтобы вынудить российского президента Владимира Путина серьезно задуматься о возможности подлинного мира.

“Это не только связано со вторым Саммитом мира, но и прежде всего с намерением Соединенных Штатов, присоединившихся западных союзников Украины предложить и законсервировать стабильную военную помощь, усилив тем самым Украину до такой степени, что позволило бы сбить с толку, по крайней мере, Путина , и поставить его в состояние размышления о реальном мире, а не о фиктивных заявлениях, периодически звучащих из уст российского президента на тех или иных международных мероприятиях", — сказал Постернак.

Мероприятие, по мнению эксперта, имеет собственное видение результата войны, развязаной Россией против Украины, и оценивает ее последствия с точки зрения своих геополитических интересов. Украина же, говорит политтехнолог, со своей стороны придерживается своей мирной формулы, которую уточняет в стратегиях на будущее. Именно эти стратегии представляет президент Зеленский в США.

"И я думаю, что администрация Байдена — это определенная точка X, потому что, по большому счету, от ближайших действий Байдена, члены его команды зависят, насколько будет зафиксирована преемственность американской позиции в дальнейшем цикле, если мы говорим о войне на 2025 год. А мы говорим, потому что и Буданов, глава разведки, и Дэвид Лемми, министр иностранных дел Великобритании, сделали примечательные, по-моему, заявления, указывающие на то, что 2025 год может быть годом дальнейших горячих интенсивных действий”, — подчеркнул политтехнолог.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что в РФ не верят в то, что скоро может наступить скорый мир.



