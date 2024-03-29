Зеленский дал задание новому главе СНБО и рассказал о судьбе Данилова

Президент Владимир Зеленский провел заседание Совета национальной безопасности и обороны и рассказал, чего теперь он ждет от работы этого органа.

Владимир Зеленский

По его словам, в первую очередь он ожидает, что в работе СНБО будет больше прогнозируемости. Как подчеркнул президент, Украине следует усилить возможности прогнозировать, а также влиять на процессы, от которых зависит национальная безопасность государства.

Кроме того, по мнению главы Украины, СНБО должен обратить внимание на санкционную политику государства.

Также Зеленский подчеркнул, что должна быть также и так называемая доктринальная работа. Речь идет об установлении четких национальных ориентиров и системной их реализации, как во время войны так и после нее.

Кроме того, президент Украины считает, что СНБО должен больше делать в сфере кибербезопасности и информации.

"СНБО имеет потенциал делать больше для защиты от враждебных дестабилизационных операций и координации всех государственных институций в этой сфере"

, – подчеркнул президент.

При этом по его словам, приоритетом в работе СНБО должна стать оборона Украины и защита государства.

Кроме того, президент поблагодарил Алексея Данилова за работу в должности секретаря СНБО и сообщил, что после отставки он будет работать на дипломатическом фронте.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря СНБО. Тогда же появилась информация о том, что Данилов якобы будет назначен послом в Норвегию. При этом Данилов поблагодарил президента за возможность работать ради Украины и приобщиться к созданию ее истории.