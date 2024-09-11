Зеленский что-то знает о завершении войны осенью: к чему готовит украинцев

Очень заметным называет заявление президента Владимира Зеленского испанскому агентству EFE политтехнолог Олег Постернак.

Владимир Зеленский

Суть заявления состоит в том, что посредством международного давления на РФ будет возможность закончить войну уже этой осенью на приемлемых для Украины условиях.

Такие заявления отдают категорической уверенностью. Как будто Зеленский уже что-то знает и постепенно "подводит" определенных граждан к оптимизму", — отметил эксперт.

По его словам, по темпам заказов грязных минусовых кампаний в телеграмме и изданиях против некоторых украинских политиков можно заметить, что власти набирают разбег.

"Весной-летом 2025-го выборы?" – спрашивает эксперт.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что по информации агентства EFE, президент Владимир Зеленский осознает, что помощь союзников в войне с Россией будет сокращаться, поэтому он работает над планом, как завершить войну с РФ уже осенью. Главная задача Украины – заставить РФ пойти на мир на приемлемых для Киева условиях. Впрочем, и сам Зеленский говорил о том, что у него есть "план победы" над Россией. Президент отмечал, что его идея состоит в том, чтобы передать документ партнерам и заставить РФ прекратить войну. Одним из главных активов для достижения этого, по его словам, станет успех украинской операции в российском Курском районе, где Киев контролирует около 1300 квадратных километров через месяц после того, как начало свое трансграничное наступление. Кроме возможности обмена оккупированными территориями между Киевом и Москвой, план победы имеет экономический аспект и предложения по роли, которую Киев должен играть в архитектуре международной безопасности.



