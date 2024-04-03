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Главная Новости Политика Украины 2024 Заявление Блинкена по поводу ударов по РФ возмутило даже верных сторонников США в Украине
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Заявление Блинкена по поводу ударов по РФ возмутило даже верных сторонников США в Украине

Нардеп Ирина Геращенко подвергла критике заявление госсекретаря Энтони Блинкена, в котором он осудил удары Украины по российским НПЗ. По ее словам, оно свидетельствует, что Украина не может надеяться ни на какие двусторонние гарантии безопасности

сегодня, 13:26
Автор:
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Ткачик Олеся
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Последнее заявление госсекретаря Энтони Блинкена откровенно разочаровывает, отметила Ирина Геращенко. Речь идет о том, что США сразу не поддерживали удары Украины по враждебным территориям.

Заявление Блинкена по поводу ударов по РФ возмутило даже верных сторонников США в Украине

Энтони Блинкен

"Возможно, это были обычные дипломатические фразы, в том числе, чтобы не раздражать республиканцев и других скептиков, очевидно, что американские политики сейчас очень осторожны в контексте собственных выборов, но эти слова резанули",
– написала в Фейсбуке нардеп.

По ее словам, она не понимает, как победить в войне, не донимая врага. По логике американцев, нужно наносить удары исключительно по украинским оккупированным территориям, где и так все разрушено основательно.

Как отметила нардеп, по ее мнению, все вражеские военные базы, нефтеперерабатывающие заводы, производящие горючее для машин убийства, аэродромы, скопление их войск, снарядов и техники, флот, авиация, их военно-политическое руководство, все, что убивает украинцев – есть законной военной целью. Иначе эта страшная война будет продолжаться вечно и унесет миллионы украинских жизней.

"Мы благодарим США за советы и помощь, но сейчас для нас очень важно получить оружие, чтобы уничтожать врага. Надеемся на разблокирование Конгрессом США обещанной военной помощи. Вашингтон как один из подписателей Будапештского меморандума является одним из гарантов безопасности Украины. Украина ни на кого не нападала. И чтобы защитить себя от 10-летнего террора РФ мы точно имеем право защищаться и обороняться так, как считаем нужным и эффективным"
, – подчеркнула Геращенко.

Кроме того, по ее словам, заявления госсекретаря США еще раз подтверждают, что единственным реальным гарантом нашей безопасности является ВСУ и членство Украины в НАТО, и никакие двусторонние соглашения о безопасности этого не обеспечат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам Блинкена, США не поддерживают нанесение ударов по территории России.




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Источник: https://www.facebook.com/iryna.gerashchenko/posts/pfbid02gEQ24MGRqjNase18hH6MqWStgQCGtfT7VxvVBAWLdtRJsbFa1EufWqxDurusTd8xl
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