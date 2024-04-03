Заявление Блинкена по поводу ударов по РФ возмутило даже верных сторонников США в Украине

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Ткачик Олеся
Последнее заявление госсекретаря Энтони Блинкена откровенно разочаровывает, отметила Ирина Геращенко. Речь идет о том, что США сразу не поддерживали удары Украины по враждебным территориям.
Энтони Блинкен
По ее словам, она не понимает, как победить в войне, не донимая врага. По логике американцев, нужно наносить удары исключительно по украинским оккупированным территориям, где и так все разрушено основательно.
Как отметила нардеп, по ее мнению, все вражеские военные базы, нефтеперерабатывающие заводы, производящие горючее для машин убийства, аэродромы, скопление их войск, снарядов и техники, флот, авиация, их военно-политическое руководство, все, что убивает украинцев – есть законной военной целью. Иначе эта страшная война будет продолжаться вечно и унесет миллионы украинских жизней.
Кроме того, по ее словам, заявления госсекретаря США еще раз подтверждают, что единственным реальным гарантом нашей безопасности является ВСУ и членство Украины в НАТО, и никакие двусторонние соглашения о безопасности этого не обеспечат.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что по словам Блинкена, США не поддерживают нанесение ударов по территории России.
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Ігор
сегодня, 13:00
Таке ось воно відношення навіть юдейських друзів - власників війни! Весь світ для корумпованих нацистів як не вороги так - ненадійні друзі.