Завершилась эра «решал». Президент подписал закон «О добросовестном лоббировании»

Президент Владимир Зеленский 12 марта подписал закон "О добросовестном лоббировании" (№ 10337), который был принят Верховной Радой и обнародован на официальном веб-сайте парламента.

Лоббизм в Украине

Народный депутат от парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил в своем Телеграмм-канале, что закон сможет вступить в силу только через два месяца после создания Реестра прозрачности от Национального агентства по предотвращению коррупции, но не позднее 01 января 2025 года.

"Сегодня Президент Владимир Зеленский подписал закон о добродетельном лоббировании. Закончилась суровая эра решал. Начались светлые будни добродетельных лоббистов",

– отметил в Фейсбуке адвокат Валерий Кострюков.

Напомним, закон, принятый 23 февраля 2024 года, направлен на внедрение рекомендаций Европейской комиссии и является частью антиолигархического плана действий правительства.

Документ определяет терминологию в сфере лоббирования, права и обязанности субъектов лоббирования, методы воздействия, а также правила нравственного поведения субъектов лоббирования. Предусмотрено создание Реестра прозрачности, держателем и администратором которого является Национальное агентство по предотвращению коррупции.

Лоббирование определяется как деятельность, направленная на воздействие на объект лоббирования в коммерческих интересах бенефициара или в собственных коммерческих интересах личности. Документ также устанавливает принципы лоббирования, правовой статус субъекта лоббирования, требования к договору лоббирования и вопросы создания Реестра прозрачности как информационно-коммуникационной системы.

При этом, как отметил в рамках проведения круглого стола с государственными органами по Закону "О добродетельном лоббировании" председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов, лоббизм касается исключительно нормативно-правовых актов, но на самом деле это имеет более широкое значение.

"Не только законом о лоббизме мы вносили соответствующие изменения. У нас лежит законопроект о публичных консультациях. Был принят и подписан закон о правотворческой деятельности (он действует, но, кроме отдельных положений, вводится в действие через год после военного положения). Если все это в комплексе смотреть, это должно способствовать тому, чтобы влияние на принятие решений в государстве было максимально прозрачным",

– отметил нардеп.

По его словам, и гражданам, общественному сектору, всем и, в том числе западным партнерам, должно быть понятно, кто и как влияет на принятие решений в государстве.

При этом Маслов добавил, что на самом деле речь идет не о коррупционных моментах.

"Коррупция – это немного о другом, это об уголовном производстве, уголовных преступлениях. Но есть некоторые пограничные вещи: там, где нет непосредственно коррупции, но есть влияние. Это влияние должно быть известно, понятно: кто и как это делает, влияет на принятие тех или иных решений и кто по сути является бенефициаром",

– подчеркнул нардеп.

Закон о лоббировании, равно как и законопроект об админответственности лоббистов, определили как евроинтеграционные.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, почему введение цивилизованного лоббирования важно для Украины.