Завершилась эра «решал». Президент подписал закон «О добросовестном лоббировании»

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Ткачик Олеся
Президент Владимир Зеленский 12 марта подписал закон "О добросовестном лоббировании" (№ 10337), который был принят Верховной Радой и обнародован на официальном веб-сайте парламента.
Лоббизм в Украине
Народный депутат от парламентской фракции "Голос" Ярослав Железняк сообщил в своем Телеграмм-канале, что закон сможет вступить в силу только через два месяца после создания Реестра прозрачности от Национального агентства по предотвращению коррупции, но не позднее 01 января 2025 года.
Напомним, закон, принятый 23 февраля 2024 года, направлен на внедрение рекомендаций Европейской комиссии и является частью антиолигархического плана действий правительства.
Документ определяет терминологию в сфере лоббирования, права и обязанности субъектов лоббирования, методы воздействия, а также правила нравственного поведения субъектов лоббирования. Предусмотрено создание Реестра прозрачности, держателем и администратором которого является Национальное агентство по предотвращению коррупции.
Лоббирование определяется как деятельность, направленная на воздействие на объект лоббирования в коммерческих интересах бенефициара или в собственных коммерческих интересах личности. Документ также устанавливает принципы лоббирования, правовой статус субъекта лоббирования, требования к договору лоббирования и вопросы создания Реестра прозрачности как информационно-коммуникационной системы.
При этом, как отметил в рамках проведения круглого стола с государственными органами по Закону "О добродетельном лоббировании" председатель Комитета Верховной Рады по вопросам правовой политики Денис Маслов, лоббизм касается исключительно нормативно-правовых актов, но на самом деле это имеет более широкое значение.
По его словам, и гражданам, общественному сектору, всем и, в том числе западным партнерам, должно быть понятно, кто и как влияет на принятие решений в государстве.
При этом Маслов добавил, что на самом деле речь идет не о коррупционных моментах.
Закон о лоббировании, равно как и законопроект об админответственности лоббистов, определили как евроинтеграционные.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал о том, почему введение цивилизованного лоббирования важно для Украины.
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