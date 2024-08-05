Запретят ли в Украине Telegram: в Верховной Раде указали на решение

Председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике и депутат от "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что из-за отсутствия регуляции нужно отключить мессенджер Telegram в Украине.



В Украине могут заблокировать Телеграм. Фото из открытых источников

Никита Потураев в интервью "РБК-Украина" заявил о возможности отключить мессенджер Telegram подобно тому, как это было с российскими социальными сетями "ВКонтакте" и "Одноклассниками"

"Ресурсов нет на регуляцию. И не будет. И возможности нет и не будет, потому что это не в нашей юрисдикции. Это касается любых соцсетей. Что будет, если мы никак не будем обращать внимания на эти угрозы – не будет Украины. Поэтому ни о какой информационной гигиене мы говорить не можем", — сказал Потураев и добавил, что существует техническая возможность отключить Telegram.

Председатель комитета ВР по вопросам информационной политики указывает на несколько характеристик платформы, заявив, что она связана с Россией и может представлять опасность для Украины.

"Когда у тебя 80% населения пользуется не модерированной соцсетью, причем принципиально не модерированной, руководство которой не вступает в коммуникацию с твоим государством, по которой достаточно доказательств, что она остается аффилированной с Россией, под влиянием российских спецслужб, это большая ошибка, которая, повторю, будет дорого стоить", — добавил Потураев.

Украинский политик, чтобы не проиграть информационную войну, предлагает написать законопроект, предусматривающий, что социальные сети или платформы должны устанавливать коммуникацию с Украиной. В противном случае государство будет их закрывать.

Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых популярных Telegram-каналах в Украине и сколько они зарабатывают на своей деятельности.

Также "Комментарии" писали, что после запрета Telegram в Украине может появиться мессенджер на основе приложения "Дия".