Запретят ли в Украине Telegram: в Верховной Раде указали на решение

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Slava Kot
Председатель комитета Верховной Рады по гуманитарной и информационной политике и депутат от "Слуга народа" Никита Потураев заявил, что из-за отсутствия регуляции нужно отключить мессенджер Telegram в Украине.
В Украине могут заблокировать Телеграм. Фото из открытых источников
Никита Потураев в интервью "РБК-Украина" заявил о возможности отключить мессенджер Telegram подобно тому, как это было с российскими социальными сетями "ВКонтакте" и "Одноклассниками"
Председатель комитета ВР по вопросам информационной политики указывает на несколько характеристик платформы, заявив, что она связана с Россией и может представлять опасность для Украины.
Украинский политик, чтобы не проиграть информационную войну, предлагает написать законопроект, предусматривающий, что социальные сети или платформы должны устанавливать коммуникацию с Украиной. В противном случае государство будет их закрывать.
Ранее портал "Комментарии" сообщал о самых популярных Telegram-каналах в Украине и сколько они зарабатывают на своей деятельности.
Также "Комментарии" писали, что после запрета Telegram в Украине может появиться мессенджер на основе приложения "Дия".
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