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Ткачик Олеся
Западные столицы якобы обеспокоены растущим влиянием главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Как сообщает Bloomberg, некоторые международные сторонники Украины обеспокоены тем, что 52-летний Ермак сосредоточил в своих руках множество решений, влияющих на внешнюю политику и военное планирование.
Андрей Ермак
Впрочем, как подчеркивает издание, сам Ермак отрицает, что его влияние растет. Он утверждает, что только координирует работу и гордится тем, что президент спрашивает его мнение из-за полученных результатов.
Bloomberg отмечает, что беспокойство по поводу Ермака возникает в критический момент для президента Владимира Зеленского. Украина пытается отразить российское наступление и готовится к зиме с поврежденной энергетической инфраструктурой. Выборы в США и возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом подвергают сомнению длительную поддержку союзников. Также Зеленский уязвим к обвинениям в "отсутствии легитимности", поскольку его полномочия уже закончились бы без военного положения.
Издание отмечает, что полномочия Ермака шире, чем у любого из его предшественников. Он играл центральную роль в принятии ключевых решений во время войны: снабжение оружием, переговоры о гарантиях безопасности, надзор за обменом пленными и привлечение Глобального Юга на сторону Киева.
Журналисты отмечают, что некоторые чиновники сравнивают роль Ермака с ролью главного исполнительного директора, в то время как Зеленский выполняет функции председателя. Ермак говорит, что его "власть" заключается в работе 24/7 и взятии на себя больше обязательств и рисков.
Издание пишет, что в мае 2024 года Ермак якобы сыграл важную роль в отставке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова, когда-то имевшего прямую связь с Зеленским и близкого к администрации Байдена. Утверждается, что Зеленский терпит "безжалостные методы" Ермака, считая его специалистом по решению проблем, который предлагает быстрые и простые решения.
Напоследок журналисты подчеркивают, что сейчас Ермак занимается дипломатической деятельностью, и является архитектором мирного плана Украины, который привлекает союзников за пределами Запада к требованиям Украины прекратить войну до начала переговорного процесса с более изолированной Россией.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ермак вошел в сотню самых влиятельных людей мира.
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Попередники
сегодня, 14:01
Зеленський знову впевнено переміг би на виборах, це ясно як Божий день. Більше того, усі попередні Президенти України ссали перед рф , і лише Зеленський виявився зі стержнем. Коли балатувалися порох і зеля , путіну було по барабану хто переможе, оскільки порох і матір би продав, якби потім викупив її дешевще, а зеля був такий зелений, що путін не бачив в ньому серйозного опонента у майбутній війні, і останній факт , факт недооцінення зелі став першим гвіздком у труну рф. Колись у Києві випав сніг і люди вийшли допомагати один одному - тоді зЯвилася гіпотеза , що Українці можуть обЄднуватися і відповідати на виклики. Потім перед масштабкою прийшов зеля, попередньо згуртувавши людей як проти пороха і його політики так і за нове життя! Насправді, Володимир Олександрович найкращий , я кажу як є, і якби було б інакще , я б так і сказав би. Якби не Зеля , то чекала б нас усіх(більше того весь Світ) радянщина(сіра радянщина полониила б увесь цвіт), половина з нас поїхали б вже на відбудову Сибіру, інша половина робила б те що їм кажуть у себе вдома як раби, але найгірше, ми стали б такими ж конченими як оті россеяні і піднятися наступного разу змогли б навряд у наближчі 300років. Тому усі хто за власним рішенням в Україні, і не колаборант, ті, хто приїхав на допомогу, хто допомазає з-за кордону ви усі відробляєте чи відробили власну карму, яка зЯвилася і тяготіє над усіма нами з тих пір як народилася в брихні московія(ВВ.Висоцкий оспівав цей факт минулого у своїй баладі"Оправде и лжи"), у ті часи ( на той час Русь),ми дали слабину, яку тепер виправляємо усім миром. Я міг би книгу написати, це можна бачити і зараз, сказане можуть бачити лише ті, хто хоч раз бачив як формується причинно-наслідковий шлях, який має назву доля. Сама назва "доля" вказує на те, що мешканці сучасної України "бачили" процес побудови долі, який можна бачити внутрішнім зором, тому і назвали долю долею. А руським язиком загарбники звали захопленого тогочасного русича. А сучасний русский немає нічого спільного з руським так же як і скільки б не лежало скло поряд з діамантом- скло ніколи не стане діамантом(не дарма українську мову порівнюють з діамантом). А усі хто не згоден зі мною- я вам пробачаю бо ви за деревом не бачите лісу.
Ігор
сегодня, 12:41
Рейсхканцеляріст Борман-Єрмак!