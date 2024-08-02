Запад обеспокоен «безграничной» властью Ермака: почему это терпит Зеленский

Западные столицы якобы обеспокоены растущим влиянием главы Офиса Президента Украины Андрея Ермака. Как сообщает Bloomberg, некоторые международные сторонники Украины обеспокоены тем, что 52-летний Ермак сосредоточил в своих руках множество решений, влияющих на внешнюю политику и военное планирование.

Андрей Ермак

Впрочем, как подчеркивает издание, сам Ермак отрицает, что его влияние растет. Он утверждает, что только координирует работу и гордится тем, что президент спрашивает его мнение из-за полученных результатов.

Bloomberg отмечает, что беспокойство по поводу Ермака возникает в критический момент для президента Владимира Зеленского. Украина пытается отразить российское наступление и готовится к зиме с поврежденной энергетической инфраструктурой. Выборы в США и возможное возвращение Дональда Трампа в Белый дом подвергают сомнению длительную поддержку союзников. Также Зеленский уязвим к обвинениям в "отсутствии легитимности", поскольку его полномочия уже закончились бы без военного положения.

Издание отмечает, что полномочия Ермака шире, чем у любого из его предшественников. Он играл центральную роль в принятии ключевых решений во время войны: снабжение оружием, переговоры о гарантиях безопасности, надзор за обменом пленными и привлечение Глобального Юга на сторону Киева.

Журналисты отмечают, что некоторые чиновники сравнивают роль Ермака с ролью главного исполнительного директора, в то время как Зеленский выполняет функции председателя. Ермак говорит, что его "власть" заключается в работе 24/7 и взятии на себя больше обязательств и рисков.

Издание пишет, что в мае 2024 года Ермак якобы сыграл важную роль в отставке главы Мининфраструктуры Александра Кубракова, когда-то имевшего прямую связь с Зеленским и близкого к администрации Байдена. Утверждается, что Зеленский терпит "безжалостные методы" Ермака, считая его специалистом по решению проблем, который предлагает быстрые и простые решения.

Напоследок журналисты подчеркивают, что сейчас Ермак занимается дипломатической деятельностью, и является архитектором мирного плана Украины, который привлекает союзников за пределами Запада к требованиям Украины прекратить войну до начала переговорного процесса с более изолированной Россией.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ермак вошел в сотню самых влиятельных людей мира.



