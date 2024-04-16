Закрытие марафона не профинансирует ВСУ. В ВР сказали, где возьмут деньги на выплаты военным

После того как правительство приняло решение о выплате дополнительных 70 тысяч гривен военным на нуле нардеп Марьяна Безуглая в Фейсбуке заявила, что государству не осилить такие деньги.

Данил Гетманцев

"Дыра в бюджете растет. Ценности не в деньгах, а в нормальном отношении к человеку в армии, справедливой мобилизации и национальной идее",

– заявила нардеп.

При этом она выразила надежду, что государство не включит печатный станок для того, чтобы покрыть все расходы, связанные с армией.

Вместе с тем, Даниил Гетманцев заявил, что у государства абсолютно хватит средств для того, чтобы дать военным, воюющим на нуле, дополнительные средства или осуществить выплаты в связи с гибелью военного. По его словам, деньги будут найдены за счет налогов.

"За счет налогов, которые мы все вместе с готовностью и пониманием будем платить в объеме, необходимом нашим военным. Столько, сколько потребуется. Конечно проверяя каждую копейку, которая идет на содержание войска, и догоняя мародеров, которые наживаются на войне",

– отметил в Телеграмме нардеп.

Кроме того, по его словам, деньги будут найдены и за счет внутреннего долга, тем более здесь есть куда двигаться в плане привлечения ресурса, прежде всего, банков.

"Все масштабные войны по большому счету финансировались за счет налогов и государственного долга",

– подчеркнул народный депутат.

При этом он назвал "мамкиными гениями" тех, кто предлагает перераспределить средства, например, забрать их у телемарафона и отдать ВСУ.

В этом контексте Гетманцев рассказал, что в прошлом году текущее содержание войска по общему фонду государственного бюджета обошлось в 5 млрд. грн. в день.

"Вы можете сами сосчитать, сколько дней войны мы можем профинансировать, пытаясь сэкономить несколько миллиардов гривен на эфемерных государственных расходах. Да, конечно, и это деньги, но это откровенная дичь, когда указывают на эти средства как на решение",

– подчеркнул нардеп.

При этом он отметил, что точно не нужно осуществлять финансирование армии за счет эмиссии, потому что она провоцирует инфляцию и девальвацию.

"Эмиссия – это точно последняя опция, которая будет "на столе",

– подытожил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, кто из военных получит дополнительные 70 тыс гривен.



