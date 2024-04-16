Закрытие марафона не профинансирует ВСУ. В ВР сказали, где возьмут деньги на выплаты военным

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Ткачик Олеся
После того как правительство приняло решение о выплате дополнительных 70 тысяч гривен военным на нуле нардеп Марьяна Безуглая в Фейсбуке заявила, что государству не осилить такие деньги.
Данил Гетманцев
При этом она выразила надежду, что государство не включит печатный станок для того, чтобы покрыть все расходы, связанные с армией.
Вместе с тем, Даниил Гетманцев заявил, что у государства абсолютно хватит средств для того, чтобы дать военным, воюющим на нуле, дополнительные средства или осуществить выплаты в связи с гибелью военного. По его словам, деньги будут найдены за счет налогов.
Кроме того, по его словам, деньги будут найдены и за счет внутреннего долга, тем более здесь есть куда двигаться в плане привлечения ресурса, прежде всего, банков.
При этом он назвал "мамкиными гениями" тех, кто предлагает перераспределить средства, например, забрать их у телемарафона и отдать ВСУ.
В этом контексте Гетманцев рассказал, что в прошлом году текущее содержание войска по общему фонду государственного бюджета обошлось в 5 млрд. грн. в день.
При этом он отметил, что точно не нужно осуществлять финансирование армии за счет эмиссии, потому что она провоцирует инфляцию и девальвацию.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, кто из военных получит дополнительные 70 тыс гривен.
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