Законопроект о мобилизации превратили в «защиту бедных уклонистов» от «произвола» ВСУ

Комитет Верховной Рады по национальной безопасности, обороне и разведке окончательно застрял в правках о мобилизации.

Мобилизация в Украине

"Нардепы Комитета и гостевые нардепы так увлеклись популизмом, что прямо посреди заседания представитель ГШ ВСУ не выдержал и сказал, что этот законопроект становится "защитим бедных уклонистов от произвола ВСУ"

, – сообщила в Фейсбуке нардеп Марьяна Безуглая.

По ее словам, в Генштабе полагают, что в таком варианте его уже нет смысла выносить на голосование.

"Мобилизацию не усилит, мотивации не прибавит, а коррупцию увеличит. Договорились коллеги"

, – отметила нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что народные депутаты вот уже несколько месяцев работают над законопроектом о мобилизации. Сейчас они находятся в процессе рассмотрения поправок, которых после первого чтения было внесено более 4000.

В первую очередь народные депутаты действительно начали работать над защитой прав мужчин, уклоняющихся от мобилизации. В частности, они выступили против того, чтобы уклонистам закрывать доступ к банковским счетам, блокировать карты и ограничивать их в других правах. Депутаты считают, что подобные нормы нарушают конституционные права граждан Украины. При этом ряд чиновников заявляли о том, что уклонистам нужно ограничивать права, добавляя, что они не имеют права вести нормальную жизнь.

При этом были мнения, что наложение штрафа отнюдь не будет способствовать тому, что уклоняющиеся от мобилизации мужчины начнут приходить в ТЦК. Эксперты и сами военные, находящиеся на фронте без возможности ротации, считают, что наказания должны быть более действенными и суровыми.

При этом в "Азове" заявили, что нужно разрешить боевым подразделениям искать уклонистов и отправлять их на фронт.