Задержанный на взятке заместитель Галущенко попал еще в один скандал: будет работа для СБУ

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Ткачик Олеся
Глава Антикоррупционного центра МЕЖА Мартина Богуславец обратила внимание на антиукраинские заявления, которые ранее делал заместитель министра энергетики Александр Хейло.
Александр Хейло
По ее словам, задержанный сегодня замминистра энергетики Хейло писал и распространял у себя на ФБ статьи вот с таким нарративами и названиями: "Государства Украина нет и небыло никогда" или "Борцов беркута таранит грузовик. Это способ прихода к власти нынешней хунты".
При этом Богуславец отметила, что все эти сообщения Хэйло пытался уничтожить.
По ее словам, в 2018 году Общественный совет добродетели делал вывод о несоответствии критериям добродетели супруги Хейла – судьи апелляционного суда Донецкой области Хейло Яны Валерьевны. И именно такие антиукраинские цитаты и выдержки из Facebook Хейло зафиксированы в заключении ГРД. Поэтому тереть было поздно, добавила антикоррупционер.
Что касается самого Хейла, то, по ее мнению, если бы СБУ, а не только НАБУ, открыли шкафы и ячейки, то имперские картины Шуфрича — это было бы только ягодки, потому что антиукраинская риторика от этого человека публично звучала еще давно.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на взятке был задержан заместитель Галущенко Александр Хейло.
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