Задержанный на взятке заместитель Галущенко попал еще в один скандал: будет работа для СБУ

Глава Антикоррупционного центра МЕЖА Мартина Богуславец обратила внимание на антиукраинские заявления, которые ранее делал заместитель министра энергетики Александр Хейло.

Александр Хейло

"К сожалению, взятка в полмиллиона долларов это не конец по Хэйлу. Похоже, теперь есть работа и для СБУ", — отметила Богуславец.

По ее словам, задержанный сегодня замминистра энергетики Хейло писал и распространял у себя на ФБ статьи вот с таким нарративами и названиями: "Государства Украина нет и небыло никогда" или "Борцов беркута таранит грузовик. Это способ прихода к власти нынешней хунты".

При этом Богуславец отметила, что все эти сообщения Хэйло пытался уничтожить.

"Конечно, потом он потер. Но память Общественного совета добродетели, в котором имею честь быть сейчас членом, все бережет", — отметила Богуславец.

По ее словам, в 2018 году Общественный совет добродетели делал вывод о несоответствии критериям добродетели супруги Хейла – судьи апелляционного суда Донецкой области Хейло Яны Валерьевны. И именно такие антиукраинские цитаты и выдержки из Facebook Хейло зафиксированы в заключении ГРД. Поэтому тереть было поздно, добавила антикоррупционер.

"Там жена-судья еще ездила часто в оккупированный Крым. Поэтому какое было заключение по ней ГРД можете сами догадаться", — сообщила Богуславец.

Что касается самого Хейла, то, по ее мнению, если бы СБУ, а не только НАБУ, открыли шкафы и ячейки, то имперские картины Шуфрича — это было бы только ягодки, потому что антиукраинская риторика от этого человека публично звучала еще давно.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что на взятке был задержан заместитель Галущенко Александр Хейло.



