Выборы в Украине: Кучма оценил шансы Зеленского на переизбрание

Второй президент Украины Леонид Кучма считает, что предусмотреть результат послевоенных выборов невозможно, но шансы на переизбрание действующего президента Владимира Зеленского достаточно высоки. Об этом он заявил в интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Леонид Кучма (фото из открытых источников)

Кучма отметил, что послевоенные выборы всегда непредсказуемы, особенно учитывая эмоциональное состояние общества. Приведя пример по истории, он напомнил о выборах в Великобритании в 1945 году, когда Уинстон Черчилль, приведший страну к победе в войне, потерпел поражение на выборах. Это, по словам Кучмы, подтверждает сложность любых прогнозов по выборам после войны.

По мнению Кучмы, если шансы Зеленского на переизбрание выглядят оптимистичными, депутаты парламента вряд ли смогут сохранить свои места. "Нас ожидает вторая электоральная революция", — подчеркнул Кучма, напоминая о значительном обновлении власти в 2019 году, когда команда Зеленского заменила большинство политических фигур.

Кучма также отметил, что проведение выборов в 2025 году необходимо при условии окончания войны, тогда как в случае продолжения боевых действий выборы невозможны — ни технически, ни морально.

"В этом случае они невозможны ни технически, ни, что гораздо более важно, морально. На выборах во время войны невозможно обеспечить их справедливость и всенародное волеизъявление. Вы не доставите ящик для бюллетеней в каждый окоп. А без голосов сидящих в этом окопе это будут не выборы, а кощунство", – подчеркнул Кучма.

Напомним, что "Комментарии" писали о том, что в выборы в Украине во время военного положения, как изменилась позиция украинцев. Из-за полномасштабного вторжения России в Украине введено военное положение, во время которого запрещено проводить выборы. Однако за последний год среди украинцев выросла доля тех, кто поддерживает проведение выборов, несмотря на войну в Украине.