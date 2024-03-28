Встреча нардепа Княжицкого с агентом ФСБ Сивковичем. От Порошенко требуют реакции

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Ткачик Олеся
Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий якобы встретился с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем. По словам политолога Петра Олещука, это наталкивает на мысль, что кремлевский диктатор Владимир Путин и экономика страны-агрессора были очень долго и прочно интегрированы в украинское государство, его экономику и политикум.
Княжицкий и Сивкович
Политолог напомнил, что Сивкович был известным бывшим КГБистом и действующим представителем ФСБ и в момент встреч с Княжицким уже ходил под госизменой и находился в России.
Кроме того, по его словам, Княжицкий еще с начала 2000-х работал помощником Сивковича, который затем готовил сотни ИПСошных операций, разгон Майдана, сети "кротов" в Украине и многое другое. Несмотря на это, соратник экс-президента Петра Порошенко перешел из ранга подчиненного в ранг кума и политического партнера Сивковича.
Еще одним подозрительным фактом, говорит Олещук, стало место встреч соратника Порошенко и ФСБшника: Турция и Австрия. Турция является нейтральной площадкой для встреч российских шпионов с их агентурой. А Австрия известна своим запретом на экстрадицию.
По его словам, если Порошенко не исключит Княжицкого из фракции, то возникнут вопросы к самому Порошенко.
Кстати, правозащитник Дмитрий Павличенко также считает, что спецслужбы должны проверить информацию, действительно ли Княжицкий во время войны контактировал с Сивковичем. При этом, по его мнению, публичное объяснение на этот счет должен предоставить и сам народный депутат.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас Княжицкий пытается урегулировать работу Телеграмма, однако выступает против его запрета в Украине.
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