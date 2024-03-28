Встреча нардепа Княжицкого с агентом ФСБ Сивковичем. От Порошенко требуют реакции

Народный депутат от "Европейской солидарности" Николай Княжицкий якобы встретился с предателем и агентом ФСБ Владимиром Сивковичем. По словам политолога Петра Олещука, это наталкивает на мысль, что кремлевский диктатор Владимир Путин и экономика страны-агрессора были очень долго и прочно интегрированы в украинское государство, его экономику и политикум.

Княжицкий и Сивкович

Политолог напомнил, что Сивкович был известным бывшим КГБистом и действующим представителем ФСБ и в момент встреч с Княжицким уже ходил под госизменой и находился в России.

"Вряд ли его кум Николай Княжицкий этого не знал. Более того, у них были общие дела, они формировали украинскую политику через общественные организации, где были соучредителями"

, – написал в Фейсбуке политолог.

Кроме того, по его словам, Княжицкий еще с начала 2000-х работал помощником Сивковича, который затем готовил сотни ИПСошных операций, разгон Майдана, сети "кротов" в Украине и многое другое. Несмотря на это, соратник экс-президента Петра Порошенко перешел из ранга подчиненного в ранг кума и политического партнера Сивковича.

Еще одним подозрительным фактом, говорит Олещук, стало место встреч соратника Порошенко и ФСБшника: Турция и Австрия. Турция является нейтральной площадкой для встреч российских шпионов с их агентурой. А Австрия известна своим запретом на экстрадицию.

"Учитывая, что статус нардепа позволяет иметь доступ к информации, составляющей государственный вес, было бы вполне логичным, особенно во время войны с Россией, правоохранителям заняться нардепом-кумом эфесбешника, а Порошенко исключить его из фракции. Конечно, если у них нет общих интересов. Но, учитывая, что к торговле с Россией, бизнесом с ОРДЛО, общими делами с Медведчуком и политическими интересами с Путиным добавилось сотрудничество нардепов из команды Порошенко с фсбшниками и госпредателями, общие интересы там не исключены"

, – заявил Олещук.

По его словам, если Порошенко не исключит Княжицкого из фракции, то возникнут вопросы к самому Порошенко.

Кстати, правозащитник Дмитрий Павличенко также считает, что спецслужбы должны проверить информацию, действительно ли Княжицкий во время войны контактировал с Сивковичем. При этом, по его мнению, публичное объяснение на этот счет должен предоставить и сам народный депутат.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сейчас Княжицкий пытается урегулировать работу Телеграмма, однако выступает против его запрета в Украине.