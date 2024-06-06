Все главы областных ТЦК проигнорировали заседание следственной комиссии ВР: что им грозит

Представители областных ТЦК не явились на заседание Временной следственной комиссии Верховной Рады по расследованию возможных фактов нарушения законодательства Украины в Министерстве обороны Украины, Вооруженных Силах Украины, других образованных в соответствии с законами Украины военных формированиях, правоохранительных органах специального назначения, должности в которых комплектуются военнослужащими , сообщила нардеп Ирина Фриз.

Ирина Фриз

По ее словам, во время заседания сегодняшней ВСК по вопросам расследования возможных фактов нарушения законодательства Украины в Министерстве обороны Украины произошла позорная ситуация.

Как говорит нардеп, каждый день, в новостях все больше сообщений о правонарушениях со стороны представителей ТЦК и СП, интернет переполнен видеозаписями с "упаковкой" в "бусики" лицами в военной форме. К сожалению, добавила она, зафиксированы не редкие случаи смертей или увечья военнообязанных в ТЦК и СП.

"И в это же время, в нарушение действующего законодательства, несмотря на предварительное и заблаговременное приглашение в формате или видео-конференции, или личного присутствия – все председатели областных ТЦК и СП не присоединились к участию в расследовании правонарушений, в том числе, в их подразделениях",

– заявила Фриз.

Именно поэтому, по словам нардепа, Временная следственная комиссия завершила свое заседание так и не начав его, в связи с отсутствием лиц, которые должны были быть заслушаны.

"Причины неявки – неизвестны, но выглядят как скоординированные "сверху" действия",

– добавила политик.

Нардеп сообщила, что представителю Министерства обороны было доказано решение ВСК, о том, что если на следующее заседание председателя областных ТЦК и СП не явятся, то будет направлено коллективное депутатское обращение в ГБР по поводу препятствования депутатской деятельности по ст.351 УКУ и обращения в Национальную полицию о принудительном доставлении данных лиц на заседание ВСК.

Напомним, портал "Комментарии" рассказал, что городской голова Черновцов возмущен действиями представителей ТЦК. По его словам, из-за них в город боятся ехать мужчины.



