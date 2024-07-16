ВР вкусно плюнула у всех живущих в восточных областях: о чем речь

Верховная Рада отменила "летнее время" и Украина стала единственным в Европе государством, у которого несколько западных соседей будут иметь большее временя.

Руслан Стефанчук

"Это нонсенс, но следующим летом, когда у нас будет полдень, то в Молдове и в Румынии уже будет час дня. Вопреки географии, логике и солнцу", — отметил в Фейсбуке журналист Сергей Сидоренко.

При этом он считает, что когда народные депутаты принимали законопроект, они даже не думали об украинцах.

"Это решение означает, что ВР вкусно плюнула во всех живущих в восточных областях. Ибо у них летом в три утра будет солнце. Да, во время комендантской. И после войны тоже. А кого это интересует в ВР? По крайней мере, не большинство депутатов. Другое последствие – наглядное именно сейчас, в жаркое лето. Это же круто, в следующем году на работу нужно будет ехать тогда, когда солнце почти в зените – на 10 утра по нынешнему времени (на следующее лето это будет 9). Возможно, со служебного авто спикера это безразлично, но большинство людей почувствует смену и будет благодарна, ага", — отмечает журналист.

По его словам, это решение также означает, что ВР крадет час времени летних, весенних и осенних вечеров у каждого из нас, что на востоке, что на западе Украины, потому что абсолютное большинство украинцев просыпается все же за часами, то есть позже солнца.

"Теперь после работы – "писать и спать", считают в ВР. А то, что сон будет хуже солнца, а свободное время придется на сумерки – это проблемы людей, которые шерифа не касаются. Но самый большой удар будет по жаворонкам, которые встают за солнцем. Их природа летом будет будить теперь часом раньше. И к концу рабочего дня производительность будет уже сонной", – говорит Сидоренко.

Плюс состоится рассинхронизация с ЕС и другие более мелкие последствия.

И все это, говорит журналист, просто потому, что спикер Руслан Стефанчук почему-то загорелся идеей протолкнуть необдуманную идею о фиксации зимнего времени, и в конце концов достиг своего.

"Очень хотелось бы верить, что президент ветирует это дико вредное решение, последствия которого авторы даже не представляют, и, очевидно, не пробовали обдумать на несколько шагов вперед", — подытожил журналист.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что сегодня Верховная Рада дала добро на переход на зимнее время.



