ВР поддержала ратификацию Римского устава: у кого из депутатов истерика

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Ткачик Олеся
Парламент поддержал ратификацию Римского устава. За такое решение проголосовал 281 нардеп, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его информации, народным депутатам перед голосованием передали письма поддержки от Генштаба и главы ГУР Минобороны Кирила Буданова. Железняк добавил, что при обсуждении ратификации имела место очень тяжелая дискуссия. Железняк говорит, что было много выступлений и за и против.
Верховная Рада
В свою очередь нардеп София Федина сообщила, что основные голоса за ратификацию Римского устава дала фракция партии "Слуга народа" – 207 голосов. "Батькивщина" дала один голос, платформа за жизнь – 16 голосов, группа "Восстановление" дала 15 голосов, "За будущее" – 10, "Доверие" – 8, партия "Голос" – 5, внефракционные – 9.
При этом нардеп выразила категорическое непонимание того, зачем так было спешить с ратификацией Римского устава. Она утверждает, что на этот счет не было организовано надлежащих обсуждений и дискуссий.
Более того, она утверждает, что Римский устав противоречит 25 статье Конституции.
При этом портал "Комментарии" рассказывал , что, по мнению экспертов, все выступающие против Римского устава играют в интересах России.
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