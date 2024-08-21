ВР поддержала ратификацию Римского устава: у кого из депутатов истерика

Парламент поддержал ратификацию Римского устава. За такое решение проголосовал 281 нардеп, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его информации, народным депутатам перед голосованием передали письма поддержки от Генштаба и главы ГУР Минобороны Кирила Буданова. Железняк добавил, что при обсуждении ратификации имела место очень тяжелая дискуссия. Железняк говорит, что было много выступлений и за и против.

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В свою очередь нардеп София Федина сообщила, что основные голоса за ратификацию Римского устава дала фракция партии "Слуга народа" – 207 голосов. "Батькивщина" дала один голос, платформа за жизнь – 16 голосов, группа "Восстановление" дала 15 голосов, "За будущее" – 10, "Доверие" – 8, партия "Голос" – 5, внефракционные – 9.

При этом нардеп выразила категорическое непонимание того, зачем так было спешить с ратификацией Римского устава. Она утверждает, что на этот счет не было организовано надлежащих обсуждений и дискуссий.

"Министру юстиции на представлении дали целых две минуты. Насколько мне известно военных, которых пригласили к анализу, ломали через колено, что они должны были поддержать все. Прозвучало даже такое мнение, что поскольку идет отсрочка на 7 лет, то в 2031 году тех, кто сейчас будет принимать решения, оно уже не будет касаться, потому что их уже не будет у власти, поэтому им все равно. Главный вопрос или гражданские в тылу, каковы народные депутаты, имеют право распоряжаться судьбами и ухудшать положение тех, кто сегодня защищает Украину?" – заявила нардеп.

Более того, она утверждает, что Римский устав противоречит 25 статье Конституции.

При этом портал "Комментарии" рассказывал , что, по мнению экспертов, все выступающие против Римского устава играют в интересах России.



