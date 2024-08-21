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ВР поддержала ратификацию Римского устава: у кого из депутатов истерика

Верховная Рада 281 голосом поддержала ратификацию Римского устава

сегодня, 12:01
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Ткачик Олеся

Парламент поддержал ратификацию Римского устава. За такое решение проголосовал 281 нардеп, сообщил народный депутат Ярослав Железняк. По его информации, народным депутатам перед голосованием передали письма поддержки от Генштаба и главы ГУР Минобороны Кирила Буданова. Железняк добавил, что при обсуждении ратификации имела место очень тяжелая дискуссия. Железняк говорит, что было много выступлений и за и против.

ВР поддержала ратификацию Римского устава: у кого из депутатов истерика

Верховная Рада

В свою очередь нардеп София Федина сообщила, что основные голоса за ратификацию Римского устава дала фракция партии "Слуга народа" – 207 голосов. "Батькивщина" дала один голос, платформа за жизнь – 16 голосов, группа "Восстановление" дала 15 голосов, "За будущее" – 10, "Доверие" – 8, партия "Голос" – 5, внефракционные – 9.

При этом нардеп выразила категорическое непонимание того, зачем так было спешить с ратификацией Римского устава. Она утверждает, что на этот счет не было организовано надлежащих обсуждений и дискуссий.

"Министру юстиции на представлении дали целых две минуты. Насколько мне известно военных, которых пригласили к анализу, ломали через колено, что они должны были поддержать все. Прозвучало даже такое мнение, что поскольку идет отсрочка на 7 лет, то в 2031 году тех, кто сейчас будет принимать решения, оно уже не будет касаться, потому что их уже не будет у власти, поэтому им все равно. Главный вопрос или гражданские в тылу, каковы народные депутаты, имеют право распоряжаться судьбами и ухудшать положение тех, кто сегодня защищает Украину?" – заявила нардеп.

Более того, она утверждает, что Римский устав противоречит 25 статье Конституции.

При этом портал "Комментарии" рассказывал , что, по мнению экспертов, все выступающие против Римского устава играют в интересах России.




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Источник: https://www.facebook.com/sofiya.fedyna/posts/pfbid02p1J6LEWcdNGEzPyTFfqUnKTrha1xGMAp81eshhnG3B1YzGytNXCJjGTiDo2ZukLWl
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