ВР хочет лишить инвалидов права на труд: о чем идет речь

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Ткачик Олеся
Социальный комитет во главе с нардепом Татьяной Третьяковой хочет лишить инвалидов права на труд и достойную жизнь, заявил эксперт по социальной политике Андрей Павловский. При этом, по его словам, все это делается под поводом европеизации украинского законодательства, и это в воюющей стране, где количество людей с инвалидностью растет с каждым днем.
Лишение инвалидов права на работу
Павловский говорит, что как только законопроект 5344-д, нарушающий многие нормы действующего законодательства о поддержке людей с инвалидностью и Конвенцию ООН, был подан в парламент, лично Третьякова обещала депутатам, что все скандальные, противоправные и деструктивные положения законопроекта будут изъяты из его текста. .
По его словам, законопроект, который комитет рекомендовал принять во втором чтении, отменяет с даты вступления в силу финансовую поддержку для сотен действующих предприятий общественных объединений лиц с инвалидностью, которые сегодня обеспечивают работой тысячи людей с инвалидностью, в том числе поставок предприятий. свою продукцию в Вооруженные Силы Украины.
Павловский отмечает, что он отменяется (ориентировочно с 01.01.2025) налоговые льготы для сотен предприятий общественных объединений лиц с инвалидностью, которые сегодня обеспечивают работой тысяч людей с инвалидностью. Отменит нормы печати шрифтом Брайля для незрячих граждан Украины и механизма финансирования производства такой литературы.
По его словам, "Национальная Ассамблея людей с инвалидностью Украины" уже обратилась к народным депутатам, призывая услышать инвалидов и не допустить принятия скандального закона.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Третьякова неоднократно попадала в скандалы , говорили, что она недостойна быть нардепом.
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