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ВР хочет лишить инвалидов права на труд: о чем идет речь

Социальный комитет рекомендует принять законопроект, лишающий инвалидов права на труд

сегодня, 12:25
Автор:
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Ткачик Олеся
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Социальный комитет во главе с нардепом Татьяной Третьяковой хочет лишить инвалидов права на труд и достойную жизнь, заявил эксперт по социальной политике Андрей Павловский. При этом, по его словам, все это делается под поводом европеизации украинского законодательства, и это в воюющей стране, где количество людей с инвалидностью растет с каждым днем.

ВР хочет лишить инвалидов права на труд: о чем идет речь

Лишение инвалидов права на работу

Павловский говорит, что как только законопроект 5344-д, нарушающий многие нормы действующего законодательства о поддержке людей с инвалидностью и Конвенцию ООН, был подан в парламент, лично Третьякова обещала депутатам, что все скандальные, противоправные и деструктивные положения законопроекта будут изъяты из его текста. .

"Но бессовестно обманула не только своих коллег-депутатов, но и тех, кого этот закон напрямую касается. Комитет не принял ни одной из поправок, поданных общественными организациями и объединениями людей с инвалидностью, их мнение просто проигнорировали", — отметил эксперт.

По его словам, законопроект, который комитет рекомендовал принять во втором чтении, отменяет с даты вступления в силу финансовую поддержку для сотен действующих предприятий общественных объединений лиц с инвалидностью, которые сегодня обеспечивают работой тысячи людей с инвалидностью, в том числе поставок предприятий. свою продукцию в Вооруженные Силы Украины.

Павловский отмечает, что он отменяется (ориентировочно с 01.01.2025) налоговые льготы для сотен предприятий общественных объединений лиц с инвалидностью, которые сегодня обеспечивают работой тысяч людей с инвалидностью. Отменит нормы печати шрифтом Брайля для незрячих граждан Украины и механизма финансирования производства такой литературы.

"Нонсенс, но законопроектом по обеспечению прав лиц с инвалидностью на труд исключаются из украинского законодательства нормы по трудовой и другим видам реабилитации и их финансированию. А еще он узаконивает увольнение работников, с которыми произошел несчастный случай/профессиональное заболевание на производстве", — подчеркнул Павловский.

По его словам, "Национальная Ассамблея людей с инвалидностью Украины" уже обратилась к народным депутатам, призывая услышать инвалидов и не допустить принятия скандального закона.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Третьякова неоднократно попадала в скандалы , говорили, что она недостойна быть нардепом.




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Источник: https://www.facebook.com/pavlovskyi/posts/pfbid02g9Cr9uEvfavrXmnLFbSf3HbyFT8TfZ3Bgg4Ki6JfqtPYTJF5JUj3jNViZ2JLXsqxl
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