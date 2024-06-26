ВР для галочки: нардеп разнес действия Кабмина, который своими постановлениями нивелирует законы

Народный депутат Игорь Фрис заявил, что не понимает, зачем в Украине работают Верховная Рада и народные депутаты.

Аспиранты

"Откровенно говоря, начинаю думать, что депутаты Верховной Рады вообще лишняя история. Так для галочки — принять закон о мобилизации, а затем Кабмин все перепишет по своему усмотрению", — говорит народный избранник.

В этом контексте он напомнил действия правительства по отсрочке от мобилизации для аспирантов.

"Мы принимаем, что у аспирантов есть отсрочка, Кабмин определяет аспирантами тех, кто на госзаказе, а не на контракте. Да все на контракте! Это какой-то сюр", – отметил нардеп.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в министерстве образования изменили правила поступления на обучение в аспирантуру в 2024 году. В ведомстве утверждают, что изменения были введены из-за чрезмерного ажиотажа желающих поступить в аспирантуру среди мужчин мобилизационного возраста.

В министерстве подчеркнули, что изменения приняли, чтобы обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избегания мобилизации. Среди принятых нововведений, в частности, то, что поступить на дневную форму обучения в аспирантуре в 2024 году возможно только по государственному заказу. Вступление на дневную форму обучения по контракту в этом году отменили, поступить по контракту можно на заочную или вечернюю формы обучения, не предусматривающие отсрочку от мобилизации, количество бюджетных мест в этом году увеличили с 3200 до 7000, переводиться с других форм обучения на дневную форму в течение 2024 года запрещено.

Кроме того, согласно новым правилам, возобновить обучение на дневной форме могут только не военнообязанные лица, а также другие категории, которым законно разрешено прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.п.).



