ВР для галочки: нардеп разнес действия Кабмина, который своими постановлениями нивелирует законы

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Ткачик Олеся
Народный депутат Игорь Фрис заявил, что не понимает, зачем в Украине работают Верховная Рада и народные депутаты.
Аспиранты
В этом контексте он напомнил действия правительства по отсрочке от мобилизации для аспирантов.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что в министерстве образования изменили правила поступления на обучение в аспирантуру в 2024 году. В ведомстве утверждают, что изменения были введены из-за чрезмерного ажиотажа желающих поступить в аспирантуру среди мужчин мобилизационного возраста.
В министерстве подчеркнули, что изменения приняли, чтобы обучение в аспирантуре не превратилось в коррупционный инструмент избегания мобилизации. Среди принятых нововведений, в частности, то, что поступить на дневную форму обучения в аспирантуре в 2024 году возможно только по государственному заказу. Вступление на дневную форму обучения по контракту в этом году отменили, поступить по контракту можно на заочную или вечернюю формы обучения, не предусматривающие отсрочку от мобилизации, количество бюджетных мест в этом году увеличили с 3200 до 7000, переводиться с других форм обучения на дневную форму в течение 2024 года запрещено.
Кроме того, согласно новым правилам, возобновить обучение на дневной форме могут только не военнообязанные лица, а также другие категории, которым законно разрешено прерывать обучение (беременность, военная служба, медики и т.п.).
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