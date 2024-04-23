Восстановление Херсонского региона: у областей-партнеров "кончились" деньги, а у подрядчиков терпение

В июле 2023 года в Офисе Президента инициировали программу “Пліч-о-пліч”, которая предусматривала восстановление деоккупированных городов Херсонской области силами других областей Украины. Днепропетровской области выпало шефство над тремя селами Херсонского региона: Ольгино, Староселье и Бобровый Угол. Там разрушено более 220 помещений, домов и объектов инфраструктуры. Председатель ОВА Сергей Лысак дал старт восстановлению.

Восстановление Херсонщины









Уже через неделю в Нацмарафоне заместитель Лысака рассказывает о том, что строители уже приступили к работе, для старта нужно 180 млн грн, а девять млн уже взяли из бюджета. Офис Президента всегда хвалит быстрые и красивые результаты.









Однако, вместо привлечения резервов из областного бюджета Сергей Лысак использовал частных предпринимателей. Именно они берут кредиты во время войны, чтобы работать, платят заработные платы, арендуют технику и едут жилье. Но, под "честное слово" председателя Днепропетровской ОВА рассчитаться после выполнения работ.

От Днепропетровщины работало около 200 человек. И начиная с июля 2023 года, областные власти обещали полностью компенсировать расходы: сначала в начале сентября, затем в начале октября. Затем сроки расчетов переносились на неделю-две, как уже принято в ОП. Сейчас подрядчикам о выплатах вообще никто ничего не говорит.





Источником финансирования должен был выступить центральный или областной бюджеты, которые "спустили" средства непосредственно на пострадавшие общины и те уже осуществили бы выплаты подрядчикам. Но общий долг составляет уже более 100 млн гривен.



“Только нашей компании задолжали около 80 млн гривен, но есть еще люди, с которыми тоже не рассчитались. Мы все понимаем, война, нужны были скорые решения. Но мы также платим заработные платы, налоги, обслуживаем кредиты и строительную технику, а нас просто обманули и продолжают кормить обещаниями” – рассказывает при сохранении анонимности один из подрядчиков. Выступить открыто предприниматель не решается, ведь официальных договоров с ними не заключали, так что защитить себя в судебном порядке не получится.

Сегодня бизнес как никогда берет на себя многие социальные инициативы, владельцы корпораций, малого и среднего бизнеса закупают технику для учебных заведений в отдаленных районах, одевают своих работников в армию. Не секрет, что многие предприниматели сотрудничают под личные гарантии ради общего блага. Власти и бизнес должны стать сознательными партнерами, но вместо этого подрядчики, которые согласились принять участие в восстановлении уничтоженного жилья для украинцев под обещание Лысака, могут стать банкротами. Следует ли считать такой сигнал от ОВА тревожным в целом?!

“У нас были горячие головы среди строителей – поехать и под камеры разобрать несколько отстроенных домов Херсонщины, но жаль людей. Они потеряли все, война все унесла. И сейчас вместо того, чтобы начать жизнь снова, они боятся, что долги платить придется им. Ведь в обществе знают, что с нами не рассчитались, а таких средств у людей нет” – продолжает свою историю один из предпринимателей.

Общины вдохновились заявлениями руководства государства о восстановлении деоккупированных территорий, видели первые результаты, глядя на возвращавшихся в обновленные дома людей. Не говоря уже о том, какая это поддержка Херсонского региона. А теперь разочарованы, почувствовав, что дальше обещаний ничего не идет.

В марте уже в этом году Херсонская ОВА дает статистику, что треть от запланированных домов – восстановлена, правда, речь идет о компенсации по программе "Восстановления".

А уже в апреле выясняется, что программа “Пліч-о-пліч” приостановлена из-за несхватки ресурсов в областях-партнерах.

Сама же президентская программа, исходя из официального ответа Херсонской ОВА, до сих пор не имеет финансирования из центрального бюджета.

По данным портала использования публичных средств, только за апрель два департамента ОВА перечислили десятки миллионов гривен частным подрядчикам, то есть деньги в области есть и бюджет регулярно используют. Подрядчики надеются, что председатель Днепропетровской ОВА сдержит свое слово перед ними и рассчитается.

Интересно, что заместителя председателя ОП Кулебу, который отвечал за восстановление Херсонского региона и не довел этот проект до логического конца, сейчас должны "посадить" в кресло министра инфраструктуры вместо Кубракова, По крайней мере, такие слухи на Банковой ходят уже давно.