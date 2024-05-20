Военный указал Ермаку на сферы, где очень понадобилась бы его «эффективность»

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Ткачик Олеся
В Украине должны быть не люди, а институции, законы, регламенты, процедуры, а не вот это самое ручное эффективное управление, считает военный Юрий Касьянов.
Андрей Ермак
По его словам, буквально недавно нардеп Марьяна Безуглая восторженно "снимала" с должности Валерия Залужного, а сегодня отправляет last call (последний звонок) Главнокомандующему Александру Сырскому.
Здесь, по его словам, речь идет о проявлении "влияния", а не "эффективности". Военный даже предположил, что Безуглая, вероятно, даже влиятельнее, чем Сырский, и может позволить себе критику генералов. При этом эта критика ничем не подкреплена, кроме субъективных оценок Безуглой, ведь Главнокомандующий, конечно, более эффективен в военных вопросах, чем депутат.
При этом, по его словам, этот госаппарат не появился ниоткуда – девяносто процентов нынешних чиновников и бюрократов работали при Петре Порошенко, а восемьдесят – при Викторе Януковиче. Смена политической команды наверху почти никак не отражается на чиновничьей прослойке посередине. И при Порошенко, и при Зеленском лучше работают пресловутые "горизонтальные связи", а не законы и процедуры, добавил военный.
В этом контексте Касьянов привел пример с постройкой линий обороны. По его словам, дело нужное, денежное, поэтому снова, по традиции, разделили куски пирога между разными министерствами, ведомствами, и местными властями — чтобы никого не обидеть.
Кроме того, военный привел еще один пример с разрешением оборонным предприятиям бронировать 100% работников, занятых в выполнении гособоронзаказов. Но процедура настолько несовершенна, а закон настолько неточный, что ТЦК успевают мобилизовать все предприятие, пока не появится "бронь".
При этом, по словам военного, очень много примеров, где, действительно, понадобилась в "эффективность" главы Офиса президент Андрея Ермака.
Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ермака называют одним из очень эффективных менеджеров, который стремится все контролировать.
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