Военный указал Ермаку на сферы, где очень понадобилась бы его «эффективность»

В Украине должны быть не люди, а институции, законы, регламенты, процедуры, а не вот это самое ручное эффективное управление, считает военный Юрий Касьянов.

Андрей Ермак

По его словам, буквально недавно нардеп Марьяна Безуглая восторженно "снимала" с должности Валерия Залужного, а сегодня отправляет last call (последний звонок) Главнокомандующему Александру Сырскому.

"Это не политика и не пример госуправления. Ибо если Залужный был так плох, то за что ему дали героя и почему отправили послом в Лондон? А если Сырскому президент доверил командовать армией, то почему депутат может отправлять ему черную метку?

– отмечает военный.

Здесь, по его словам, речь идет о проявлении "влияния", а не "эффективности". Военный даже предположил, что Безуглая, вероятно, даже влиятельнее, чем Сырский, и может позволить себе критику генералов. При этом эта критика ничем не подкреплена, кроме субъективных оценок Безуглой, ведь Главнокомандующий, конечно, более эффективен в военных вопросах, чем депутат.

"Не хочу обобщать, но у нас весь госаппарат настолько неэффективен, настолько плохо работают институции, процедуры, регламенты, что практически все важные и не очень важные вопросы решаются "по знакомству", "телефонному праву". В этом, вероятнее всего, и заключается секрет эффективности Ермака — у него широкий круг знакомств с самим президентом и много телефонов",

– отметил Касьянов.

При этом, по его словам, этот госаппарат не появился ниоткуда – девяносто процентов нынешних чиновников и бюрократов работали при Петре Порошенко, а восемьдесят – при Викторе Януковиче. Смена политической команды наверху почти никак не отражается на чиновничьей прослойке посередине. И при Порошенко, и при Зеленском лучше работают пресловутые "горизонтальные связи", а не законы и процедуры, добавил военный.

В этом контексте Касьянов привел пример с постройкой линий обороны. По его словам, дело нужное, денежное, поэтому снова, по традиции, разделили куски пирога между разными министерствами, ведомствами, и местными властями — чтобы никого не обидеть.

"Каждый строит, что хочет, ворует, сколько позволяет совесть, и никто, в конце концов, ни за что не отвечает. Итог – плачевный, что и показал российское наступление в Харьковской области. Возможно, если бы этот вопрос контролировал лично эффективный Ермак, и каждый день звонил куда надо, и спрашивал тех, кто плохо выполняет свою работу, мы бы сохранили много жизней наших солдат, погибших из-за отсутствия работающих институтов и процедур контроля",

– отметил Касьянов.

Кроме того, военный привел еще один пример с разрешением оборонным предприятиям бронировать 100% работников, занятых в выполнении гособоронзаказов. Но процедура настолько несовершенна, а закон настолько неточный, что ТЦК успевают мобилизовать все предприятие, пока не появится "бронь".

"При этом отсутствие профильного оборонного министерства (у нас до сих пор нет министерства оборонной промышленности), которое должно заниматься этой проблематикой, размывает ответственность между чиновниками разных министерств, и в итоге никто ни за что не отвечает, а "решить вопросы" берутся всяческие решали (за взятку), волонтеры и общественные деятели, входящие в высокие кабинеты (по зову сердца). Конечно, с этой работой лучше справился бы эффективный Ермак",

– подчеркнул Касьянов.

При этом, по словам военного, очень много примеров, где, действительно, понадобилась в "эффективность" главы Офиса президент Андрея Ермака.

Очевидно, что в системе государственного управления присутствует системная ошибка, которую решают знакомства, связи, волонтеры, общественные деятели, блоггеры и эффективные Ермаки. Но так не должно быть",

– подчеркнул Касьянов.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал, что Ермака называют одним из очень эффективных менеджеров, который стремится все контролировать.