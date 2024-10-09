Военный: страшно, когда красивые девушки увольняют главкома или министра обороны

Военный Юрий Касьянов согласен с тезисами руководителя Центра поддержки аэроразведки Марии Берлинской по отставке министра обороны Рустема Умерова.

Юрий Касьянов

"В министерстве, как и везде у нас, традиционный бардак, воруют много, делают мало, государственная машина управления работает неэффективно, руководящие кадры, как и принимаемые ими решения, оставляют желать лучшего. Об этом все знают", – отметил военный.

Впрочем, по его словам, он не может сказать, является ли Умеров хорошим министром, потому что в его кабинете не сидит и не видит его работы.

"Но вот что настораживает. Одна красивая девушка по имени Марьяна Безуглая (МБ) снимает начальника Генерального штаба и напряженно готовит отставку следующего. Другая красивая девушка Мария Берлинская (МБ), не покладая рук, работает над отставкой министра обороны. Эти две МБ, как мне кажется, очень разные, находятся в разных лагерях, реализуют себя на разных территориях, живут на разных улицах, но обе олицетворяют собой, как говорили когда-то коммунисты, "ум, честь и совесть нашей эпохи". Это сильно напрягает", – говорит Касьянов.

При этом он добавил, что обсуждать отставки должны люди из профессиональной среды.

"Где профессиональные военные администраторы, теоретики, талантливые полководцы? Почему они молчат? Где эксперты СНБО, академики Национального университета обороны Украины, профессиональные (не медийные) военные эксперты? Где наши военная, экономическая, политическая экспертизы? – спрашивает военный.

По его словам, если предположить, что этого всего в стране нет, а есть только "красивые девушки", то это ужасно.

"Если сотни генералов Минобороны может уволить одна МБ, а другую сотню генералов Генштаба другая МБ – разве это не катастрофа всего нашего военного строительства и всей нашей военной системы управления?" – спрашивает Касьянов.

При этом он подчеркнул, что кадровые и другие более важные решения в военной сфере во время войны принимаются исключительно президентом. Выходит так, что Безуглая и Берлинская критикуют и оспаривают кадровые решения верховного главнокомандующего, добавил военный.

"Возможно, у нас никудышный министр обороны, возможно, неподходящий главком. Но эти лица, как и другие руководители силовых структур – люди президента. Президент их назначил, президент дал им работу и президент должен оценивать результаты их работы", — говорит Касьянов.

По его словам, никому не позволено в годы войны вести медийную кампанию по дискредитации решений верховного главнокомандующего и тем более подменять его собой.

"А если кому-то и позволено, то это означает, что в стране есть еще кто-то другой, более могущественный, ведущий свою игру, и в этой игре лучший министр, самый талантливый военачальник, и самая красивая МБ – только пешки", — добавил военный.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что Берлинская заявила о том, что Умеров должен уйти в отставку.



